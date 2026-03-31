        Çorum'da kış aylarındaki yağışlar barajlardaki su seviyesini yüzde 10'lara çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Yasemin Ağca Kafa, AA muhabirine, Çorum'da 2026'ya girerken etkili olan yağışların yüz güldürdüğünü söyledi.

        Yağışlar açısından 2026'nın iyi gittiğini ancak son yıllarda yağışın azlığı dolayısıyla yeraltı ve yerüstü kaynaklarının kısa sürede toparlanmasının mümkün olmadığını vurgulayan Kafa, su aldıkları 4 barajın doluluk oranında son 3 yılın ortalamasının gerisinde bulunduklarını anlattı.


        Çorum'u besleyen Yenihayat Barajı'nda 5 milyon 500 bin, Çorum Barajı'nda 3 milyon 100 bin, Hatap Barajı'nda 285 bin ve 160 milyon metreküp kapasiteli Koçhisar Barajı'nda 9 milyon 500 bin metreküp kullanılabilir su rezervi bulunduğuna dikkati çeken Kafa, "Bu 4 barajda yaklaşık 18 milyon metreküp su var. Çorum merkezin yıllık su ihtiyacı 22 milyon metreküp. Aynı zamanda Hatap Barajı, Koçhisar Barajı'ndan Alaca ilçesinin de su aldığını varsayarsak, bu yağışlara rağmen daha oldukça gerideyiz. Yağışlar tabii ki yüzümüzü güldürmüyor değil, elimizi rahatlatıyor ama henüz daha 'Rahat ettik' diyecek seviyede değiliz." ifadelerini kullandı.

        Yağışların ne şekilde seyredeceğini öngöremedikleri için farklı kaynak arayışlarını sürdürdüklerine işaret eden Kafa, bu yılki yağışlardan dolayı Çorum'daki barajlarda su rezervlerinin geçmiş yıllara göre daha erken yükselmeye başladığının altını çizdi.

        Kafa, "Nisan, mayıs yağmurları da devam ederse geçmiş yıllara göre durumumuz iyi görünüyor ancak bu yağışlar ancak bu yılı kurtarır. Anlaşılan o ki artık biz her zaman su krizi ile mücadele etmek durumunda kalacağız." dedi.

        Yılbaşı itibarıyla rezervlerinin yüzde 3,5-4 civarında olduğunu anlatan Kafa, "Yağışlarla şu an yüzde 9-10 civarlarına geldi. Bu da tabii biraz yüzümüzü güldürdü. Önümüzdeki iki ay yağışlar devam ederse bu, inşallah geçen yılki gibi su kesintisi yapmadan vatandaşlarımıza sağlıklı suyu 24 saat ulaştırmak için yeterlidir diye düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

        Kafa, vatandaşların suyu tasarruflu tüketmesi gerektiğini dile getirerek, "Vatandaşlarımızın da düzenli şekilde tasarruf ederek bize katkıda bulunmalarını istiyoruz. 'Bir şişe su ne ki' demesinler. Her evde tasarruf olursa önümüzdeki yıllara daha rahat girmiş, hep birlikte bu krizi yönetmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif
        Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım

        Benzer Haberler

        Hitit Üniversitesinde oryantiring etkinliği düzenlendi
        Hitit Üniversitesinde oryantiring etkinliği düzenlendi
        Çorum'da OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Çorum'da OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Husumetli oldukları kişinin evine zorla giren silahlı 4 kişiye gözaltı
        Husumetli oldukları kişinin evine zorla giren silahlı 4 kişiye gözaltı
        Başkan Dere'den ikinci yıl mesajı: "Yaptığımız her hizmeti Sungurlu'muzun e...
        Başkan Dere'den ikinci yıl mesajı: "Yaptığımız her hizmeti Sungurlu'muzun e...
        Çorum'da bir eve zorla girdikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
        Çorum'da bir eve zorla girdikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı
        Çorum'da "Mescid-i Aksa'ya özgürlük" eylemi düzenlendi
        Çorum'da "Mescid-i Aksa'ya özgürlük" eylemi düzenlendi