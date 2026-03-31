Çorum'da kış aylarındaki yağışlar barajlardaki su seviyesini yüzde 10'lara çıkardı

Çorum'da kış aylarında yaşanan yağışlar, barajdaki su seviyesinin yüzde 10'lara çıkmasını sağladı.



Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Yasemin Ağca Kafa, AA muhabirine, Çorum'da 2026'ya girerken etkili olan yağışların yüz güldürdüğünü söyledi.



Yağışlar açısından 2026'nın iyi gittiğini ancak son yıllarda yağışın azlığı dolayısıyla yeraltı ve yerüstü kaynaklarının kısa sürede toparlanmasının mümkün olmadığını vurgulayan Kafa, su aldıkları 4 barajın doluluk oranında son 3 yılın ortalamasının gerisinde bulunduklarını anlattı.





Çorum'u besleyen Yenihayat Barajı'nda 5 milyon 500 bin, Çorum Barajı'nda 3 milyon 100 bin, Hatap Barajı'nda 285 bin ve 160 milyon metreküp kapasiteli Koçhisar Barajı'nda 9 milyon 500 bin metreküp kullanılabilir su rezervi bulunduğuna dikkati çeken Kafa, "Bu 4 barajda yaklaşık 18 milyon metreküp su var. Çorum merkezin yıllık su ihtiyacı 22 milyon metreküp. Aynı zamanda Hatap Barajı, Koçhisar Barajı'ndan Alaca ilçesinin de su aldığını varsayarsak, bu yağışlara rağmen daha oldukça gerideyiz. Yağışlar tabii ki yüzümüzü güldürmüyor değil, elimizi rahatlatıyor ama henüz daha 'Rahat ettik' diyecek seviyede değiliz." ifadelerini kullandı.



Yağışların ne şekilde seyredeceğini öngöremedikleri için farklı kaynak arayışlarını sürdürdüklerine işaret eden Kafa, bu yılki yağışlardan dolayı Çorum'daki barajlarda su rezervlerinin geçmiş yıllara göre daha erken yükselmeye başladığının altını çizdi.



Kafa, "Nisan, mayıs yağmurları da devam ederse geçmiş yıllara göre durumumuz iyi görünüyor ancak bu yağışlar ancak bu yılı kurtarır. Anlaşılan o ki artık biz her zaman su krizi ile mücadele etmek durumunda kalacağız." dedi.



Yılbaşı itibarıyla rezervlerinin yüzde 3,5-4 civarında olduğunu anlatan Kafa, "Yağışlarla şu an yüzde 9-10 civarlarına geldi. Bu da tabii biraz yüzümüzü güldürdü. Önümüzdeki iki ay yağışlar devam ederse bu, inşallah geçen yılki gibi su kesintisi yapmadan vatandaşlarımıza sağlıklı suyu 24 saat ulaştırmak için yeterlidir diye düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.



Kafa, vatandaşların suyu tasarruflu tüketmesi gerektiğini dile getirerek, "Vatandaşlarımızın da düzenli şekilde tasarruf ederek bize katkıda bulunmalarını istiyoruz. 'Bir şişe su ne ki' demesinler. Her evde tasarruf olursa önümüzdeki yıllara daha rahat girmiş, hep birlikte bu krizi yönetmiş oluruz." değerlendirmesinde bulundu.







