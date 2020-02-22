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AK Parti Çorum Merkez İlçe Akar’la devam

İHA

AK Parti Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Çorum Merkez İlçe Akar’la devam

AK Parti Merkez İlçe 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Kongrede 2016 yılından bu yana AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı’nı yürüten Erhan Akar tek aday olarak seçime girdi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği kongrede AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu; “Ahmet Balaban, Bahattin Tosun, Berk Özşahin, Emre Daşdemir, Esra Korkmaz, Fatih Şahinbaş, Ferhat Öztürk, Fikret Arslan, Fuat Aykaç, Gizem Ermiş, Hayri Özdemr, İnal Çanaklı, Hüseyin Eryücel, Kaan Kartal, Kafiye Yıldız, Levent İldeş Mehmet Akf Akyol, Mehmet Yalvaçer, Mesut Buz, Muhammet Ömür Şentürk, Muhammet Özenç, Murat Altunörs, Murat Küçükgüler, Murat Partici, Mustafa Doğan, Nurten Çalışkan, Samet Temiz, Sedanur Bozyel ve Şevket Şakar”
Atatürk Spor Salonu’ndaki kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekilleri, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatı ile çok sayıda partili katıldı

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