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Kaymakam pazarda korona virüs tedbirlerini denetledi

İHA

Kargı Kaymakam vekili Ayhan Akpay Kargı'da sebze pazarını gezerek korona virüs ile ilgili alınan tedbirleri inceledi.

Kaymakam pazarda korona virüs tedbirlerini denetledi

Kargı Kaymakam vekili Ayhan Akpay Kargı’da sebze pazarını gezerek korona virüs ile ilgili alınan tedbirleri inceledi.
Kargı’da vakaların hızla artmasının ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’da çeşitli tedbirlerle yayılımı yavaşlatmaya çalışıyor. Kargı Kaymakam vekili Ayhan Akpay, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Coşkun’dan oluşan denetim ekibiyle birlikte ilçe sebze pazarında alınan tedbirleri inceledi.
Kargı Kaymakam V. Ayhan Akpay, pazar esnafı ve vatandaşlarla da sohbet ederek, alınan tedbirlere uyulmasının virüsle mücadele için son derece önemli olduğunu belirterek, virüsün ancak tedbirleri uygulayarak yenebileceklerini söyledi.

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