Üniversite öğrencileri pandemi döneminde büyükleri unutmadı

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Sosyal Hizmetler programı öğrencileri, salgın sürecini evlerinde geçiren büyükleri unutmadı.

Üniversite öğrenciler 'evde kal, yarına olan umutlarımız sizinle çiçek açsın' sloganı ile pandemi sürecini evlerinde geçiren yaşlıları ziyaret ederek çiçek hediye ettiler.

Çalışmanın yürütücüsü öğretim görevlisi Gökhan Boduroğlu, "Sağlığın biyopsikososyal bütünlüğünü bir kez daha gözler önüne seren, bugüne kadar hiç böylesini deneyimlemediğimiz, koca bir belirsizlik ve kaygı dolu günlerden geçiyoruz. Belirsizlik, ölüm korkusu, kaygı, öfke, sinir, stres sanki el ele vermiş hepimizi yokluyor, direncimizi ölçüyor. Deneyimsiz olduğumuz bu durum karşısında çoğu zaman çaresiz, savunmasız hissediyoruz. Bir yandan da her şeye rağmen, sürecin getirdiği tüm olumsuz etkiler ile bir çeşit mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelede kimimiz sevdiklerine tutunuyor, kimimiz kitaplara, kimimiz maneviyata sarılıyor ve bir şekilde her şeyin geçeceğine dair umudumuzu diri tutmaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz koronavirüsü salgını sürecinin dezavantajını en çok yaşlı büyüklerimiz yaşamaktadır. Hepimizin zamanla yaşlılık sürecini geçireceğimiz gerçeğini göz önünde bulundurarak bu süreçte onları izolasyon kurallarına uyarak büyüklerimizin her zaman yanında olduğumuzu hissettirerek birlikte yarınlara umutla bakmamızı sağlayabiliriz. Büyüklerimizi yük olarak görmekten ziyade, kalan hayatlarını insan onuruna yakışır şekilde yaşamaları için bir şeyler yapması gerekmektedir. Tüm bunlar ve dahası göz önünde bulundurulduğunda, toplumdaki oranı azımsanmayacak ölçüde olan ve tecrübelerine her daim ihtiyaç duyduğumuz büyüklerimizin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını korumada yardımcı olmanın, yalnız olmadıklarını göstermenin, destek olmanın, güçlü hissettirmenin, kaygılarını hafifletmenin belki de tam zamanıdır’’ dedi.

Yüksek Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Kör'de, "Üniversite öğrencilerinin uzaktan öğretim faaliyetleri yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarını devam ettirdiğini, üniversite öğrencileri sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak hazırladıkları canlı çiçekleri 'Evde Kal, Yarına Olan Umutlarımız Sizinle Çiçek Açsın' sloganı ile pandemi sürecini evlerinde geçirmekte olan büyüklerimize ulaştırdığını, çalışmaya katkı sağlayan akademisyen ve öğrencilere teşekkür ederek içinde bulunduğumuz süreçte bu tür çalışmalara önem verdiklerini ifade etti.

