Çorum'da bir köyde karantina sona erdi

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Çorum'un Osmancık ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 10 gün karantinaya alınan Aşağızeytin köyündeki karantina sona erdi.

Osmancık İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Kaymakam Ayhan Akpay başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda 18 Şubat tarihinde 10 gün süre ile karantina altına alınan Aşağızeytin köyündeki karantinanın kaldırılması kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili Osmancık Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Kaymakam Ayhan Akpay başkanlığında 28.02.2021 tarihinde olağanüstü olarak toplanmış, gündemdeki konular görüşülmüş, gündem maddeleri arasında yer alan 18.02.2021 tarihli ve 2021/08 sayılı Hıfzıssıhha kararı ile ilçeye bağlı Aşağızeytin köyü 18.02.2021 tarihi saat 19.00 itibarıyla 10 gün süre ile karantina altına alınan köy karantinasının 28.02.2021 tarihi saat 19.00 itibarıyla kaldırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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