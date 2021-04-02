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Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından dolandırıldı iddiası Engelli genç, internetten tanıştığı bir kadın tarafından kendisine imzalattırılan senet sonucu evini ve arabasını kaybetme noktasına geldi

İHA

Çorum'da 35 yaşındaki engelli genç, internetten tanıştığı bir kadın tarafından kendisine imzalattırılan senet sonucu evini ve arabasını kaybetme noktasına geldi. Talihsiz genç, savcılığa giderek kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiden şikayetçi oldu.

Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından dolandırıldı iddiası Engelli genç, internetten tanıştığı bir kadın tarafından kendisine imzalattırılan senet sonucu evini ve arabasını kaybetme noktasına geldi

Çorum'da 35 yaşındaki engelli genç, internetten tanıştığı bir kadın tarafından kendisine imzalattırılan senet sonucu evini ve arabasını kaybetme noktasına geldi. Talihsiz genç, savcılığa giderek kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiden şikayetçi oldu.
Edinilen bilgilere göre, 79 yaşındaki annesi Hidayet Yıldız ve kendisi gibi engelli olan kız kardeşiyle aynı evde yaşayan Haşim Yıldız, internetten tanıştığı bir kadınla arkadaşlık kurdu. Kendisini Kayseri'de yaşayan M.A. olarak tanıtan kadın, arkadaşlığı ilerletip güvenini kazandığı Çorumlu engelli gence önce 2 bin 500 TL değerinde bir telefon aldırdı.
Aldığı telefonu kadının isteği üzerine Adana'daki bir adrese gönderen Yıldız, bir ay sonra söz konusu kişinin Çorum'a gelmesi üzerine bir lokantada yemekte buluştu. Yemeğin ardından kadın, engelli gence telefonun garanti belgesiyle ilgili olduğunu belirterek, bazı evrakları imzalaması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine önüne konulan evrakları imzalayan Yıldız, yemeğin ardından kendi aracıyla M.A’yı terminale götürerek uğurladı. Aradan birkaç ay geçtikten sonra engelli gencin ev ve aracına 50 bin TL'lik bir borç nedeniyle haciz konulduğu belirlendi. Engelli genç ve ailesi savcılığa giderek Adana'da yaşayan M.A. isimli kadından şikayetçi oldu.
Olayın ardından savcılığa giderek kendisini dolandırdığını iddia ettiği kişiden şikayetçi olan Haşim Yıldız, "Sosyal medya üzerinden bana arkadaşlık isteği gönderdi. Kabul ettim, tanıştık. Bana kendisinin Kayseri'de yaşadığını söylemişti. Her şey yalan çıktı. Kendisine, kendi isteği üzerine 2 bin 500 TL değerinde bir cep telefonu alıp gönderdim. Daha sonra çıkıp Çorum'a geldi. Bir lokantada buluştuk, yemek yedik. Yemek sırasında cep telefonuyla ilgili bir evrak imzalamam gerektiğini ifade etti. Bende ona güvenip imza attım. Meğer bana 50 bin TL değerinde senet imzalatmış. Bunu evime ve aracıma gelen haciz sonrası anladım" dedi.
Adana'da yaşadığı belirlenen M.A. isimli kadın, Adana 10. İcra Dairesinde Çorumlu engelli gençten 50 bin TL'lik senet karşılığında icra işlemi başlattı. Yasal faizleri ve avukatlık ücretleri ile birlikte yaklaşık 75 bin TL'nin talep edildiği icra davasına, Çorumlu Haşim Yıldız da itirazda bulundu.
Haşım Yıldız, savcılığa verdiği ifadede, "Yüzde 60 oranında engelliyim. Alacaklı olduğunu iddia eden şahısla hiçbir ticari bağlantım olmamıştır. Benim özürlü halimden yararlanıp beni kandırarak bir evrak imzalattı. Bu nedenle söz konusu kişiden şikayetçiyim" şeklinde konuştu.
Çorumlu engelli gencin avukatı, söz konusu icra işlemine itiraz ettiklerini belirterek, dolandırıcılık davası açacaklarını duyurdu.
M.A adlı kadının, engelli genç Haşim Yıldız'a Çorum'a geldiğinde borç altın verdiğini ve 50 bin TL'lik senedi borç altınlar karşılığında aldığını iddia ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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