Kargı’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

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Çorum’un Kargı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunumuyla başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Çorum’un Kargı ilçesinde kutlanmaya başlandı. Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk anıtına kaymakamlık ve belediye çelenklerinin sunulmasıyla başlayan törene, Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Emniyet Müdürü Murat Özdoğan, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Yunus Emre Yılmaz, kurum müdürleri, STK temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenklerin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

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