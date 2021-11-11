Çorum’da 1 milyon 590 bin fidan toprakla buluştu Çorum Valisi Mustafa Çiftçi; “20 yılda Çorum’da 71 milyon fidan dikimi yapıldı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum’da 1 milyon 590 bin fidan toprakla buluştu Çorum Valisi Mustafa Çiftçi; “20 yılda Çorum’da 71 milyon fidan dikimi yapıldı”

İHA

Çorum’da 1 milyon 590 bin fidan toprakla buluştu Çorum Valisi Mustafa Çiftçi; “20 yılda Çorum’da 71 milyon fidan dikimi yapıldı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda başlatılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Seferberliği Günü kapsamında Çorum’da 1 milyon 590 bin fidan toprakla buluşturuldu.
ÇorumOsmancık karayolu üzerinde düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Vali Mustafa Çiftçi, ormansız vatanın vatan olmadığını belirterek, “11 Kasım tarihi Cumhurbaşkanımız tarafından Milli Ağaçlandırma Seferberliği Günü olarak ilan edildi. Bu yıl Antalya’da ve Muğla’da çıkan yangınlarla orman varlığımız büyük ölçüde zarar gördü. Orman Genel Müdürlüğü’müz bunu telafi etmek için ülke genelinde kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde 2021 yılının sonuna kadar 84 milyon vatandaşımızın her biri için 3’er tane fidan dikilmiş olacak. Çorum’da yıl sonuna kadar 1 milyon 590 bin fidan toprakla buluşturulmuş olacak. Ormansız vatan vatan değildir. Gelecek kuşaklara, yavrularımıza daha güzel bir vatan bırakabilmek için hepimizin ağaçlandırma çalışmalarına maddi ve manevi olarak katkıda bulunması gerekiyor” dedi.
Çorum’un yüzölçümünün 1 milyon 280 bin hektar alandan oluştuğunu açıklayan Vali Çiftçi, “İlimizde 475 hektarlık alan ormanlarla kaplı. Yüzde olarak ifade etmek gerekirse 38’i ormanlarla kaplı. Son 20 yılda orman İşletme Müdürlüğü’müzün yaptığı ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları çerçevesinde Çorum’da 71 milyon fidan dikilmiştir. Son 20 yılda yapılan ağaçlandırmalarla fidan dikimleriyle kentteki fidan varlığı yüzde 26,5 artmıştır” dedi.
Törene Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İyhan Uzunoğlu, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sungurlu'da yanan ormanlık alan tekrar yeşeriyor Ekmekçi Köyü’nde yanan ormanlık alana 70 bin fidan dikilecek
YEREL HABERLER Sungurlu'da yanan ormanlık alan tekrar ...
YBO’lu öğrenciler geleceğe nefes oldu
YEREL HABERLER YBO’lu öğrenciler geleceğe nefes oldu
Lösemiye dikkat çekmek için etkinlik düzenlediler
YEREL HABERLER Lösemiye dikkat çekmek için etkinlik düzenlediler
Çorum´a mevsimin ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Çorum´a mevsimin ilk karı yağdı
Öğrenciler, ölen arkadaşlarını unutmadı Geçen hafta hayatını kaybeden arkadaşlarının sırasını karanfillerle donattılar
YEREL HABERLER Öğrenciler, ölen arkadaşlarını unutmadı Geçen hafta ...
Sungurlu adalet ormanına 300 fidan dikildi
YEREL HABERLER Sungurlu adalet ormanına 300 fidan dikildi
Çıkan kavgada iş yerinin camı kırıldı
YEREL HABERLER Çıkan kavgada iş yerinin camı kırıldı
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
İskilip'te kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER İskilip'te kontrolden çıkan araç şarampole uçtu: 1 ...
Köylüler, aralarında para toplayıp Atatürk anıtı yaptırdılar
YEREL HABERLER Köylüler, aralarında para toplayıp Atatürk anıtı ...
Otomobile çarpan motosikletli öldü; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Otomobile çarpan motosikletli öldü; kaza anı kamerada
Aslıhan'ı boğarak öldüren eşi için indirimsiz müebbet talebi
YEREL HABERLER Aslıhan'ı boğarak öldüren eşi için indirimsiz müebbet ...
Çorum'da 400 bin adet makaron yakalandı
YEREL HABERLER Çorum'da 400 bin adet makaron yakalandı
Park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Motosiklet sürücüsünün kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı
YEREL HABERLER Park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü ...
Vinç operatörlerinden Ata´ya saygı
YEREL HABERLER Vinç operatörlerinden Ata´ya saygı
Gençlik merkezinin açtığı kuslara yoğun ilgi
YEREL HABERLER Gençlik merkezinin açtığı kuslara yoğun ilgi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.