Başhekimliğe İbrahim Adalı atandı

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Sungurlu Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine Uzman Dr. İbrahim Adalı atandı. Uzm. Dr. Fatma Özak Batıbay’dan boşalan başhekimlik koltuğuna Anestezi ve Reaminasyon Uzmanı Uzman Dr. İbrahim Adalı getirildi.

'İbrahim Adalı kimdir'

Evli ve 2 çocuk babası olan İbrahim Adalı eğitimini 20082014 yıllarında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 20152020'de Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 20142015 yılları arasında Ordu Aybastı Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Adalı'nın tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları arasında Yoğun bakım, Genel anestezi uygulamaları, Ortopedik cerrahi anestezi, Kardiyovasküler cerrahi anestezisi, Usg eşliğinde periferik sinir blokları ve ağrısız doğum bulunuyor.

'Seyfettin Öztürk Başhekim yardımcısı oldu'

Sungurlu Devlet Hastanesi başhekim yardımcılığı görevine Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Seyfullah Öztürk getirilirken Sungurlu Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Serap Buğdaylı ise Sungurlu Devlet Hastanesi Müdür yardımcılığı görevine atandı.

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