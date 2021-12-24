Kar yolları kapattı, 2 hasta paletli ambulans ile alındı

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da ambulansların karlı yolda ulaşamadığı köydeki 2 hasta, paletli kar ambulansıyla alınıp hastaneye ulaştırıldı.
Kentte etkili olan kar yağışı özellikle kırsal kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Merkeze bağlı Kalehisar köyünde rahatsızlanan 2 hasta için, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istendi. Sağlık ekipleri köye ulaşmak için yola çıktı. Ancak kar nedeniyle ambulanslar ilerlemekte güçlük çekince devreye paletli kar ambulansları girdi. Hastalar köyden alınarak ulaştırıldıkları ambulanslarla getirildikleri Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-12-24 14:34:49
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