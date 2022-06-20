Sungurlu'da ilk buğday ticaret borsası'na geldi

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde, 2022 hasat sezonunun ilk ekmeklik buğdayları borsa satış salonunda satıldı.

İlçeye bağlı Kavşut köyünden Mehmet Kuşbudu'ya ait 4 ton ekmeklik buğday 6,990 TL'ye borsa üyesi Koçoğulları Petrol Nakliye San. ve tic. Ltd. Şti, tarafından, Çavuşcu köyünden Kadir İçtüzere'e ait 5 ton ekmeklik buğday ise 6.874 TL'ye yine Koçoğulları Petrol Nakliye San. Tic. Ltd. Şti. tarafından satın alındı.

Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, “Yeni hasat sezonunun hayırlı uğurlu olmasını, hasat sezonumuzun bereketli olmasını, kazancımızın bol ve bereketli olmasını, rabbimizin razı olduğu yerler ve işlerde harcamamızı nasip etmesini dilerim” ifadelerini kullandı.

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