        Çorum'da minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

        Çorum’da minibüs TIR’a çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

        Çorum-Samsun kara yolunda minibüs, aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Kazada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yol bir süre tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 16:31 Güncelleme: 11.02.2026 - 16:31
        Çorum'da minibüs TIR'a çarptı: 1 ölü
        Çorum'da minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        MİNİBÜS TIR'A ÇARPTI

        AA'daki habere göre; Nadir E. yönetimindeki minibüs, Çorum-Samsun kara yolu Kaymakçı mevkisinde, aynı yönde seyreden Vedat E'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

        SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

        Kazada, minibüste bulunan Fatma E. ile kızı Merve E. (25) yola savrulurken, sürücü bariyere çarparak duran araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile eşi ve kızı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralılardan Merve E, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle Çorum-Samsun kara yolunun Samsun istikametinde trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

        #Son dakika haberler
        #çorum
