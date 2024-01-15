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        Haberler Spor Futbol İtalya Costacurta'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü: Dünyanın en iyi... - Futbol Haberleri

        Costacurta'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü: Dünyanın en iyi...

        Milan'ın efsane isimlerinden Alessandro Costacurta, Hakan Çalhanoğlu için, "Rodri'den sonra şu anda dünyanın en iyi orta saha oyuncusu" sözlerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 18:33 Güncelleme: 15.01.2024 - 18:33
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        Costacurta'dan Hakan Çalhanoğlu'na övgü!
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        Milan'ın efsane isimlerinden Alessandro Costacurta, Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözler kullandı.

        Costacurta, Hakan Çalhanoğlu içini "Rodri'den sonra şu anda dünyanın en iyi orta saha oyuncusu" diye konuştu.

        INTER PERFORMANSI

        Inter'de bu sezon 24 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

        Inter ile sözleşmesini yaz aylarında uzatan deneyimli orta saha oyuncusunun İtalyan ekibiyle kontratı 2027 yılına kadar sürüyor.

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