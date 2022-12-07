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Haberler Sağlık
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Covid-19 pandemisi çocuklarda miyopiyi artırdı

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD), uzak görme bozukluğu miyopinin dünyada yeni bir salgın olarak tanımlandığını, özellikle çocuklarda hızla arttığını ve erken teşhisle kontrol altına alınmaması halinde retina yırtılmasına kadar varan görme kaybına sebep olacağını açıkladı

Covid-19 pandemisi çocuklarda miyopiyi artırdı
Yeni salgın! Covid-19 pandemisiyle o da arttı
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HABERTURK.COM

Türk Oftalmoloji Derneği Kornea ve Oküler Yüzey Birim Başkanı Prof. Dr. Ayşe Burcu, miyopinin günlük hayatı çok ciddi derecede etkilediğini erken farkedilip, gözlük tashihi yapılmaksızın tahtadaki yazıları okuyamadıkları için özellikle çocukların okul başarısını etkilediğini belirterek şunları söyledi: “Küçük çocuklarda miyopi daha hızlı ilerliyor, ne kadar erken başlarsa o kadar hızlı artış gösteriyor. Erken tanı ve tedavi bu sebeple çok önemlidir. İlerleyen yüksek miyopi de göz tansiyonu, retina yırtılması, makula hastalığı gibi görme kaybına varan büyük tehlikelere yol açabilmektedir.”

DÜNYADA 3 KİŞİDEN BİRİ MİYOP

2000'li yıllarla birlikte akıllı telefon, bilgisayar ve tablet kullanımının artmasıyla miyopi oranlarının da arttığını, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre her 3 kişiden birinin miyop olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Burcu, “Artış bu hızla devam ederse 2050 yılında rakamların yüzde 50'yi aşacağı tahmin ediliyor. COVID-19 salgını döneminde hem eğitimlerini sürdürmek, hem de sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla çocuklar daha çok bilgisayar, tablet ve telefon kullanmaya başladılar. 2020'de yapılan bir anketin sonuçları, katılımcıların yaklaşık yüzde 48'i çocukların günde 6 saatten fazla internette vakit geçirdiğini bildirmiştir. Bu durum, pandemiden önce ekran başında harcanan zamandan yaklaşık yüzde 500'lük bir artış anlamına gelmektedir. Ekran başında çok zaman geçiren çocuklarda miyop görülme oranı arttı. Önümüzdeki bir 5 sene içerisinde 7 milyarlık dünya nüfusunun en az 2 milyarının, 2050 yılında ise yaklaşık yarısının miyop olması öngörülmektedir” diye konuştu.

AÇIK HAVADA HER GÜN 1 SAAT

Prof. Dr. Burcu, çocuklarda 6-12 ay, 3-5 yaş ve okul dönemi her yıl erken yaşta göz muayenesini mutlaka yaptırmak gerektiğini belirterek yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

- Dijital ekranlarda geçirilen süre kontrollü olmalı ve ekran süresi azaltılmalı.
- 6 yaşından küçük çocuklar ekrandan uzak tutulmalı.
- Büyük çocukların ekran bakma süresi günde 2 saatten az olmalı.
- Çocuk dersleri bittikten sonra televizyon, bilgisayar veya telefon isterlerse ikisi arasında mola olmalı.
- Çocukların açık havada gün ışığında en az bir saat zaman geçirmeli.
- Çocukların açık havada, gün ışığında geçirecekleri zaman okulda, hem okul dışında artırılmalı.
- Evde çocuğun vakit geçirdiği alanların ve özelikle çalışma odasının iyi aydınlatılması, loş olmamalı.
- Tablet, bilgisayar ve akıllı telefonların aşırı kullanılması miyop riskini artırmasının yanı sıra çocukların gözlerini tahriş edebilir, göz kuruluğuna neden olabilir ve bulanık görmeyi tetikleyebilir.
- Beraberinde göz ovalanmasının artması ilaveten alerjik bir zemin de varsa buna bağlı olarak keratokonus gelişimini de tetikleyebilir.
- Bilgisayarla çalışırken 20 dakikada bir 20 saniye mola vermek ve 20 feet (6 metre) uzaklara bakarak göz dinlendirilmelidir.
- Ekran başında geçirilen zaman ile dışarıda geçirilen zamanı dengeleyerek, çocuğunuzun miyopisini sınırlamaya ve büyüdükçe görme yetisini korumaya yardımcı olmalı.

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