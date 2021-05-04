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HaberlerSağlıkCovid-19’dan korunmada 15 dakikada maksimum seviye - Haberler
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Doç. Dr. Ümit Savaşçı: Aşı olmama rağmen varyantlardan etkilenmemek amacıyla kullanıyorum

Covid-19’dan korunmada Ouercetin ve C vitamini (QC) beraberliğinin tıpkı aşı gibi etkili sonuçları olduğunu ortaya koyan çalışmaları duyurmuştuk. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopol İstanbul’da şimdi de isoquercetin üretiliyor. Quercetin molekülünden yaklaşık 5 kat daha fazla gelişmiş biyoemilim ile yaklaşık 18 kat daha fazla biyoyararlanıma sahip ürünün en önemli özelliği aktif ve hızlı emilme özelliği ile 15 dakikada maksimum plazma seviyesine ulaşması. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu’nun haberi

Covid-19’dan korunmada 15 dakikada maksimum seviye - Haberler
Covid-19’dan korunmada 15 dakikada maksimum seviye
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İçinde bulunduğumuz dönemde en çok Covid-19’dan korunmayı ve hastalığın etkilerini azaltarak olası risklerden uzak kalmayı hedefliyoruz. Yakın zamanda Quercetin’in önemine dikkat çeken bilimsel çalışmaları yayınlamış ve hastalıktan korunmada etkili sonuçları olduğuna dikkat çekmiştik. Şimdi ise “İsoquercetin nedir ve Quercetin’den farklı mıdır” sorusunu yanıtlayacağız. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, “İsoquercetin, quercetin’in gelişmiş formudur. Quercetin molekülüne laboratuvar ortamında glikoz kısımları (yan zincir) eklenmiş ve bu forma 5 kat daha fazla gelişmiş biyoemilim ile 18 kata yakın biyoyararlanım kazandırılmıştır. Dünyada az sayıda merkezde üretilebildiği için İsoquercetin formunun ülkemizde yerli ve milli imkanlarla üretilmiş olması son derece sevindiricidir. Aşı olmama rağmen özellikle varyantlardan etkilenmemek için quercetin kullanıyorum” diyor.

ZENGİN İÇERİK

Tarım Bakanlığı tarafından İsoquercetin Complex ismiyle ruhsatlandırılıp gıda takviyesi olarak üretilmeye başlanan
ürünün içeriğinde İsoquercetin'in yanı sıra C Vitamini, Çinko, Vitamin B2 ve Vitamin D bulunuyor.

15 DAKİKADA MAKSİMUM SEVİYE

Peki İsoquercetin kullanımı kişiye ne sağlıyor? Doç. Dr. Ümit Savaşçı, aktif ve hızlı emilme özelliği ile 15 dakikada maksimum plazma seviyesine ulaşan İsoquercetin’in insan beslenmesinde en yaygın flavonoidler arasında olduğuna dikkat çekiyor. Savaşçı; “Quercetin molekülü nöroprotektif, kardiyoprotektif, kemopreventif, antioksidan, antiinflamatuar, antiviral ve anti-alerjik özelliklere sahip en popüler flavonoid takviyeleri arasında yer alıyor. Bununla birlikte, doğada görülen baskın formu değildir ve biyoyararlanımı zayıftır. İsoquersetin, quersetinin doğal olarak oluşan glukozitlerinden biri olarak daha iyi emilime ve biyoyararlanıma sahiptir. Pek çok bilimsel çalışmada biyoemiliminin 5, biyoyararlanımının ise18 kata kadar çıkabildiği gösterilmiştir” diyor. Savaşçı, Quercetin molekülünün, 2003 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde genel olarak güvenli kabul edildiğine, Japonya'da gıda katkı maddesi, birçok üründe ise antioksidan olarak kullanıldığına dikkat çekiyor.

DÜNYA GENELİNDEKİ ÇALIŞMALARIN SONUÇLARI

Dünya genelinde yürütülen çok sayıda klinik çalışma ve yüzlerce bilimsel yayında quersetinin hem yüksek riskli popülasyonlarda korunma hem de Remdesivir veya konvalesan plazma gibi farmakolojik ajanlara yardımcı olarak Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanımına ilişkin kanıtları bulunduğunu söyleyen Savaşçı, “Bunun dışında SARS-CoV-2 ve diğer Koronavirüslerin hücreye girişini ve çoğalmasını durdurduğu, pıhtılaşma ve aşırı immün yanıtı dengelediği ve ilaç adayı birçok molekül arasında fizyolojik dozlarda en güçlü etkiye sahip moleküllerden biri olduğu da deneysel olarak kanıtlanmıştır” diyor.

QUERCETİN NEDİR?

Flavonoidler bitkilerde bulunan ve renk veren bileşikler olarak tanımlanıyor. Quercetin de pek çok meyve ve sebzede bulunan doğal bir flavonoid olarak çeşitli hastalık riskelerinin azaltılmasıyla ilişkilendiriliyor.

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