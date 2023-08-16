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        Haberler Sağlık "Covid bitmiyor kılık değiştiriyor"

        "Covid bitmiyor kılık değiştiriyor"

        İngiltere'de ortaya çıkan ve hızla yayılan Omicron'un alt varyantı olan Eris virüsü, Covid-19 pandemisini yeniden hatırlattı. EG.5.1 olarak da bilinen Eris virüsü, son dönemde başta İngiltere olmak üzere, corona virüs vakası sayılarında artışa neden oldu. Prof. Dr. Ayşe Willke Topcu, "Bitti sandığımız anda Covid kılık değiştirerek yani yeni varyantlarla yine karşımıza çıkıyor. Yeni varyant Eris'in özellikle sinema gibi kapalı alanlarda kalma oranının artmasıyla yayıldığı belirtiliyor. Sinemamıza da, konserinize de tiyatromuza da gidelim elbette ki ama lütfen özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda maske, mesafe ve hijyen kullarına uyalım" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 09:17
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        "Bitmiyor, kılık değiştiriyor"
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        Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Willke Topcu, bilim insanı bazı meslektaşları tarafından Covid-19 vakalarındaki artışın, sinema gibi kapalı ortamlara gidişle arttığı yönünde açıklamalar yapıldığını hatırlatarak, şunları söyledi: "Covid-19 pandemisiyle hepimizin evlere kapandığı, tüm önlemlere uyduğu dönemden şimdi neredeyse tamamen normal hayata geçtiğimiz bir süreç yaşıyoruz. Ancak pandemi tam onu unuttuğumuz, tamam bitti dediğimiz dönemde yeniden ortaya çıkıyor. Eris virüsünün hızlı artışı da bize bireysel önlemlerimizi almamız gerektiğini hatırlatıyor."

        ERİS TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

        Omicron'un alt varyantı olan Eris virüsünden korunmak için her zamanki önlemleri hatırlamanın ve dikkat etmenin yeterli olacağını vurgulayan Prof. Dr. Topcu şu bilgileri verdi: “Eris virüsünün Türkiye’de görüldüğüne dair bir bilgi ya da açıklama yapılmadı. Ama normalde zaten Covid-19 aramızdan tamamen ayrılmış değildi. En küçük bir fırsatta kılık yani varyant değiştirerek karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla maske, mesafe ve hijyen kuralları hâlâ çok önemli. Kapalı alanlarda zorunlu değilsek mümkün olduğunca fazla vakit geçirmeyelim. Ama sonuçta yaz ayındayız ve kültür-sanat etkinlikleri bir hayli fazla. Elbette sinemaya da gideceğiz, konsere de tiyatroya da, sergiye de, müzeye de Eğer gerekli önlemleri alırsak bir virüsün keyfimizi kaçırmasına izin vermemiş, kendimizi, sevdiklerimizi ve toplumu korumuş oluruz.”

        "BU BELİRTİLER OLDUĞUNDA SAĞLIK KURULUŞUNA GİDİLMELİ"

        Eris’in Omicron varyantı ile benzerlik taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Topcu, şu belirtiler olması durumunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması çağrısında bulundu: “Eris de Omicron varyantı ile benzer şikâyetlerle kendini gösteriyor. Eğer burun akıntısı, baş ve boğaz ağrısı, hapşırma, nefes darlığı, koku ve tat kaybı, ateş, öksürük, ses kısıklığı, kas ağrısı, tükenmişlik duygusu ve aşırı yorgunluk gibi semptomlar varsa vakit kaybetmeden bir hastaneye ve hekime başvurmakta fayda var.”

        "KAPALI ALANLARDAN UZAK DURULMALI"

        Prof. Dr. Topcu, varyant değiştirerek karşımıza çıkmaya devam eden Covid-19’a karşı özellikle kapalı mekanlarda vakit geçirenlerin daha çok dikkatli olması gerektiğini söyledi ve şunları söyledi: "Eğer imkân varsa kapalı alanlardan uzak durup, açık havada bulunmaya özen gösterilmeli. Örneğin bir alışveriş merkezinde vakit geçirmek yerine açık havada yürüyüşler yapabilirsiniz. Ofis ortamında olanlar bulundukları yeri sık sık pencereleri açarak havalandırmalı, sosyal mesafesini korumalı. Sık sık eller dezenfekte edilmeli. Ayrıca dengeli beslenmeli, bol su içmeli, D vitamini seviyesi ve vücudun bağışıklığı yüksek tutulmalı, düzenli uyumaya özen gösterilmeli.”

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