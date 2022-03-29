Covid-19 hastalarında ani gelişen görme kayıplarıyla ilgili çalışma tıp literatüründe

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Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Ateş, geçen yıl Covid-19 tanısı almış veya tedavisi görmüş genç hastalarda ani görme kaybı şikayetleri üzerine klinik araştırma ve çalışma başlattı.

LİTERATÜRE GİRDİ

Bu kapsamda, Covid-19 geçirmiş veya tedavisi görmüş hastalarda yapılan muayene ve tetkiklerde görme kaybının Covid-19'a bağlı retinal damarlardaki tıkanıklık sonucu olduğunu ortaya koyan Ateş, bu hastalara medikal tedavi yanında hiperbarik oksijen tedavisini de uyguladı.

Ateş'in söz konusu hastalarda ani gelişen görme kayıplarının Covid-19'un bir komplikasyonu ve bu durumun hiperbarik oksijen ve medikal tedavi ile düzelebilir olduğunu tespit ettiği çalışması, "Korean J Ophthalmol" tıp dergisinde yayınlanarak dünya literatüründeki yerini aldı.