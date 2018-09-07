Cranberries solisti O'Riordan'ın ölüm nedeni boğulma
Ocak ayında odasında ölü bulunan İrlandalı rock grubu Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan'ın alkol zehirlenmesi sonrası boğularak hayatını kaybettiği açıklandı. Adli tıp uzmanları, O'Riordan'ın vücudunda yara ya da kendine zarar verme izleri bulunmadığını ancak solistin aşırı miktarda alkol aldığını söyledi.
07.09.2018 - 08:21 | Güncelleme:
İrlandalı rock grubu Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan'ın alkol zehirlenmesi sonrası boğularak öldüğü açıklandı.
Londra'nın Westminister Adli Tıp soruşturma oturumunda O'Riordan'ın 15 Ocak 2018'de Londra'daki Park Lane Hilton Oteli'ndeki odasının banyosunda ölü olarak bulunduğu açıklandı.
Adli Tabip 46 yaşındaki O'Riordan'ın "trajik bir kaza" sonucu öldüğünü söyledi.
Oturuma tanık olarak katılan uzmanlar O'Riordan'ın vücudunda yara ya da kendine zarar verme izleri bulunmadığı ancak solistin aşırı miktarda alkol aldığını söyledi.
Solist 2018 turnesi öncesinde Londra'da kayıt çalışmaları yapıyordu.
Boş alkol şişeleri, reçeteli ilaçlar bulundu
Olay yerinde bulunan polis memuru Natalie Smart soruşturma heyetine "Bayan O'Riordan küvetteydi, burnu ve ağzı tamamıyla suyun altındaydı" dedi.
Olay yerinde boş alkol şişeleri ve reçeteli ilaç kutuları da bulundu.
Toksikoloji testleri O'Riordan'ın kanında "tedavisel" oranda ilaç bulunduğu ancak her 100 mililitrelik kanda 330 miligramlık alkole rastlandığını ortaya çıkardı. Bu 80 miligramlık alkolle araba sürmeye izin veren yasal limitin de dört katı.
Oturuma O'Riordan'ın annesi, erkek kardeşi ve onun eşi katıldı. O'Riordan 2014 yılında 20 yıllık eşi Don Burton'dan ayrılmıştı.
Duran Duran grubunun eski tur menajeri Burton ile O'Riordan'ın üç çocukları var.
Cranberries 14 Ocak'ta otele giriş yaptıktan sonra gece yarısı oda servisini, sabah 03:00 civarında da annesini aradı.
Daha sonra banyoda bulunan O'Riordan'ın sabah 09.16'da öldüğü doğrulandı.
Soruşturmada O'Riordan'ın bipolar bozukluk teşhisi konulduğu ve tedaviye yanıt verdiği de belirtildi.
'Dolores, sonsuza kadar müziğinde yaşayacak'
Oturum O'Riordan'ın yaşgünüyle aynı güne denk geldi.
90'lı yıllarda Linger ve Zombie gibi şarkılarıyla uluslararası başarıya ulaşan Cranberries grubu ise yayımladığı açıklamada "Dolores müziğinde sonsuza kadar yaşayacak" dedi.
Grubun 2017'deki İngiltere ve Avrupa turneleri O'Riordan'ın sağlık sorunları nedeniyle iptal edilmişti.
Geçen yıl Noel öncesinde O'Riordan Facebook'ta paylaştığı mesajında "iyi hissettiğini" söylemişti.
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Cranberries solisti O'Riordan'ın ölüm nedeni boğulma/cranberries-solisti-o-riordan-in-olum-nedeni-bogulma-21329082132908
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