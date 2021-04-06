Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaBankacılık
ABONE OL

Credit Suisse'den 4.7 milyar dolarlık Archegos Capital zararı

Credit Suisse, Archegos Capital ile yaptığı işlemlerden 4.7 milyar dolar zarar açıkladı, yatırım bankacılığı ve risk yönetimi yöneticileri görevi bıraktı

Credit Suisse'den 4.7 milyar dolarlık Archegos Capital zararı
Reuters

İsviçre Bankası Credit Suisse, Archegos Capital adlı hedge fon ile yaptığı işlemler nedeniyle 4.4 milyar İsviçre frankı (4.7 milyar dolar) zarar ettiğini açıklarken, bankanın yatırım bankacılığı ve risk yönetimi birimlerinin yöneticileri görevlerini bıraktı.

Credit Suisse Archegos Capital adlı hedge fonun iflasından dolayı ilk çeyrekte bilançosunda ise yaklaşık 900 milyon İsviçre frankı zarar oluşacağını belirtti. Banka bu sabah yaptığı açıklamaya göre hisse geri alım planlarını askıya aldı ve temettü ödemelerini üçte iki oranında düşürdü.

Archegos nedeniyle aldığı pozisyonları kapatmak için 2 milyar doların üzerinde hisse satışı yapan İsviçre'nin ikinci büyük bankası, risk yönetimi biriminin başında bulunan Lara Warner ve yatırım bankacılığı biriminin başkanı Brian Chin'in kayıpların ardından görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Credit Suisse CEO'su Thomas Gottstein yaptığı açıklamada, "ABD merkezli bir hedge fonunun çöküşüne bağlı olarak Prime Services birimimizdeki ciddi kayıp kabul edilemez. Ders çıkaracağız. Credit Suisse köklü bir geçmişe sahip güçlü bir kurum olmaya devam ediyor" dedi.

BİR AYDA 2. BÜYÜK ZARAR

Archegos'un iflası, Greensill Capital'in çöküşünden sadece bir ay sonra Credit Suisse'in zarar ettiği ikinci büyük finansal skandal olurken, 1 Mart'tan bu yana bankanın hisseleri %25 düştü. Credit Suisse'in yönetim kurulu Archegos kaynaklı zararlar hakkında inceleme başlattı. Banka ayrıca Greensill tarafından ihraç edilen tahvillere yatırım yapan 10 milyar dolarlık tedarik zinciri fonları hakkında da inceleme başlattı. Yönetim kurulu üyeleri için ikramiyeler kaldırıldı.

Credit Suisse hisseleri ilk işlemlerde %1.5 düştü. Credit Suisse, Christian Meissner'ın 1 Mayıs'tan itibaren yatırım bankacılığı birimi başkanlığına atanacağını açıkladı. Şubat 2019'a kadar bankanın risk yönetimi birimi başkanlığı görevini yürüten Joachim Oechslin geçici olarak risk yönetimi başkanlığını tekrar üstlenecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küresel piyasalar, ekonomik aktiviteye ilişkin verilerden destek buluyor
PARAPiyasalarda gözler IMF ve Dünya Bankası'nda
KREDİ FAİZ ORANLARI 2021:Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranı belli oldu! Banka banka faiz oranları 2021
PARABankaların kredi faiz oranları
Maximum Genç'ten biriktiren hesap
PARAMaximum Genç'ten biriktiren hesap
TCMB'den yeni repo ihalesi
PARAMerkez'en piyasaya 64 milyar TL
KREDİ FAİZ ORANLARI 2021: Nisan ayı Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranı ne kadar?
PARABankaların kredi faiz oranları
Paribu çöktü mü, neden açılmıyor? Paribu'da neden işlem yapılamıyor?
PARAParibu çöktü mü, neden açılmıyor?
NFT nedir? NFT nasıl kullanılır?
PARANFT nedir?
Kredi faiz oranları 2021 ne kadar? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası konut, ihtiyaç ve taşıt kredi faiz oranı
PARABankaların kredi faiz oranları
Küresel piyasalar nisan ayına pozitif başladı
PARAKüresel piyasalar nisan ayına pozitif başladı
Savunma ve havacılık şirketleri martta yatırımcısına kazandırdı
PARASavunma ve havacılık şirketleri martta kazandırdı