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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Crespo: Türk Milli Takımı'ndan teklif gelmesi halinde...

Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo, Türk milli takımından teklif gelmesi halinde kabul edebileceğini belirtti. İşte detaylar ve Crespo'nun sözleri

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  • Crespo'dan Türk Milli Takımı açıklaması: Teklif gelmesi halinde... Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Miguel Crespo, sarı-lacivertli takımdaki günleri hakkında bir YouTube hesabına açıklamalarda bulundu. 
  • Crespo'dan Türk Milli Takımı açıklaması: Teklif gelmesi halinde... Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Portekizli futbolcu birçok konuda itiraflarda bulunurken, Türk Milli Takımı için de flaş bir ifade kullandı. İşte ayrıntılar...
  • Crespo'dan Türk Milli Takımı açıklaması: Teklif gelmesi halinde... Son dakika Fenerbahçe haberleri

    GALATASARAY'A GOLÜ...

    Fenerbahçe'deki ilk golümün Galatasaray'a olması benim için önemli ve iz bırakan bir andı. O gol, özgüvenmi arttırdı ve kariyerim için dönüm noktası oldu. 
  • Crespo'dan Türk Milli Takımı açıklaması: Teklif gelmesi halinde... Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Burada oynayan futbolcular, Galatasaray'a gol atıldığında gerçek Fenerbahçeli olunacağını söylemişlerdi. Camiamızda Galatasaray'a gol atanlar yer ediniyor. Ben de tarihe geçtiğim için çok mutluyum.
  • Crespo'dan Türk Milli Takımı açıklaması: Teklif gelmesi halinde... Son dakika Fenerbahçe haberleri

    VITOR PEREIRA'YA TEŞEKKÜR

    Fenerbahçe'ye transferim çok çabuk gelişti. Vitor Pereira, beni çok istedi. Fenerbahçe'ye gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıyorum. Vitor Pereira'ya minnettarım.
  • Crespo'dan Türk Milli Takımı açıklaması: Teklif gelmesi halinde... Son dakika Fenerbahçe haberleri

    ÇIKAN HABERLERE ÜZÜLMEDİM

    İlk geldiğimde çıkan haberlere, yapılan yorumlar hiç üzülmedim. Fenerbahçe gibi bir takıma, Portekiz 2. Ligi'nden futbolcu geliyor... Onları anlayabiliyorum. Ama sözler beni daha da hırslandırdı. Ben elimden gelenin en iyisini yapmak için her gün çalışıyorum.
  • Crespo'dan Türk Milli Takımı açıklaması: Teklif gelmesi halinde... Son dakika Fenerbahçe haberleri

    JESUS'UN GELİŞİYLE...

    Jorge Jesus'un gelişiyle oyun felsefemiz değişti. Daha agresif, daha baskılı oynuyoruz. Rakiplerimize zorluk yaratıyor. Sakin şekilde yolumuza devam ediyoruz. İşimize odaklanıyoruz, sene sonunda bunu hep birlikte kutlamak istiyoruz.
  • Crespo'dan Türk Milli Takımı açıklaması: Teklif gelmesi halinde... Son dakika Fenerbahçe haberleri

    PORTEKİZ İÇİN ÜZÜLMEDİM

    Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gidemeyeceğim için hayal kırıklığı yaşamadım. Portekizli çok oyuncu var, bir gün çağrılmak için ben çalışmalarıma devam edeceğim.
  • Crespo'dan Türk Milli Takımı açıklaması: Teklif gelmesi halinde... Son dakika Fenerbahçe haberleri

    TÜRK MİLLİ TAKIMI'NDAN TEKLİF...

    Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse bir teklif gelse oturup ailemle değerlendirmem gerekir. 
  • Crespo'dan Türk Milli Takımı açıklaması: Teklif gelmesi halinde... Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Küçüklüğümden beri Portekiz Milli Takımı'nda oynamanın hayali kurarak büyüdüm ama Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse tabii ki mutlu olurdum. Bunu ailemle düşünmem gerekirdi.
  • Crespo'dan Türk Milli Takımı açıklaması: Teklif gelmesi halinde... Son dakika Fenerbahçe haberleri

    TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

    Türkiye Ligi keyifli ama oyun çok fazla duruyor. Kafamada herhangi bir kulüp yok. Fenerbahçe'de şampiyon olmayı düşünüyorum. sonrasında transfere bakarız. 
  • Crespo'dan Türk Milli Takımı açıklaması: Teklif gelmesi halinde... Son dakika Fenerbahçe haberleri

    Portekiz Milli Takımı'nın hayalim olduğunu söyledim, bir başka hayalim ise İngiltere Premier Lig'de oynamak. 

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