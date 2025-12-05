Criscilla Anderson'ın veda mesajı yürek burktu

Ünlü dansçı ve televizyon yüzü Criscilla Anderson, 45 yaşında kolon kanseriyle verdiği uzun mücadeleyi kaybetti.

Dünyaca ünlü birçok isimle çalışan Criscilla Anderson’a ilk olarak 2018'de kolon kanseri teşhisi konulmuştu. 2021’de tedavisinin olumlu yönde ilerlediği açıklanmış, hatta hastalığı neredeyse atlattığını ifade etmişti. Ancak 2022’de kanserin yeniden nüksettiği ortaya çıkmış; hastalığın metastaz yaparak beynine yayılması nedeniyle sağlık durumunun hızla kötüleştiği öğrenilmişti.

Acı haberi, yakın arkadaşı Lindsey Villatoro duyurdu. Villatoro, Criscilla Anderson’ın kendi isteği üzerine, ölümünden sonra paylaşılmak üzere hazırladığı duygusal mesajı sosyal medya hesabından yayımladı.

Criscilla Anderson, açıklamasında sevdiklerine ve çocuklarına seslenerek şu ifadeleri kullandı; "Sevgili topluluğum, eğer bu yazıyı okuyorsanız; huzur içinde ve sevgiyle çevrili olarak nihayet İsa’nın kollarına kaymışımdır. Lütfen bu anın karanlığında kalmayın. Çok savaştım ve derin bir sevgiyle sevdim. Gitmedim… Ben evimdeyim.

Çocuklarıma tüm kalbime sesleniyorum: Ethan, beni anne yaptın; seni hâlâ yanından neşelendiriyorum. Savannah, benim bonus kızımsın; Tanrı’nın ihtiyacım olduğunu bildiği bir hediyeydin. Emmarie, İsa’yı seven dansçım; her mevsimde dans etmeye devam et. Everleigh, parlak kıvılcımım; hayallerinin peşinden cesurca ve korkusuzca koş. Bebeklerim… Sizi gözetliyorum. Bir an sıcak, tanıdık veya tesadüf olamayacak kadar güzel geldiğinde o benim.