        Haberler Magazin Criscilla Anderson'ın veda mesajı yürek burktu - Magazin haberleri

        Criscilla Anderson'ın veda mesajı yürek burktu

        Kolon kanseriyle uzun süredir mücadele eden ünlü dansçı Criscilla Anderson, 45 yaşında hayatını kaybetti. Anderson'ın, ölümünden sonra paylaşılmasını istediği duygusal mesajı dikkat çekti

        Giriş: 05.12.2025 - 21:11 Güncelleme: 05.12.2025 - 21:11
        Veda mesajı yürek burktu
        Ünlü dansçı ve televizyon yüzü Criscilla Anderson, 45 yaşında kolon kanseriyle verdiği uzun mücadeleyi kaybetti.

        Dünyaca ünlü birçok isimle çalışan Criscilla Anderson’a ilk olarak 2018'de kolon kanseri teşhisi konulmuştu. 2021’de tedavisinin olumlu yönde ilerlediği açıklanmış, hatta hastalığı neredeyse atlattığını ifade etmişti. Ancak 2022’de kanserin yeniden nüksettiği ortaya çıkmış; hastalığın metastaz yaparak beynine yayılması nedeniyle sağlık durumunun hızla kötüleştiği öğrenilmişti.

        Acı haberi, yakın arkadaşı Lindsey Villatoro duyurdu. Villatoro, Criscilla Anderson’ın kendi isteği üzerine, ölümünden sonra paylaşılmak üzere hazırladığı duygusal mesajı sosyal medya hesabından yayımladı.

        Criscilla Anderson, açıklamasında sevdiklerine ve çocuklarına seslenerek şu ifadeleri kullandı; "Sevgili topluluğum, eğer bu yazıyı okuyorsanız; huzur içinde ve sevgiyle çevrili olarak nihayet İsa’nın kollarına kaymışımdır. Lütfen bu anın karanlığında kalmayın. Çok savaştım ve derin bir sevgiyle sevdim. Gitmedim… Ben evimdeyim.

        Çocuklarıma tüm kalbime sesleniyorum: Ethan, beni anne yaptın; seni hâlâ yanından neşelendiriyorum. Savannah, benim bonus kızımsın; Tanrı’nın ihtiyacım olduğunu bildiği bir hediyeydin. Emmarie, İsa’yı seven dansçım; her mevsimde dans etmeye devam et. Everleigh, parlak kıvılcımım; hayallerinin peşinden cesurca ve korkusuzca koş. Bebeklerim… Sizi gözetliyorum. Bir an sıcak, tanıdık veya tesadüf olamayacak kadar güzel geldiğinde o benim.

        Sizi hâlâ annelik yapıyorum, hâlâ sizinim. Kadın çevreme, kız kardeşlerime teşekkür ederim; ayakta duramadığımda beni tuttuğunuz, gözyaşlarımı sildiğiniz, beni randevulara götürdüğünüz ve beni güldürdüğünüz için… Yıllarca hayatımda Tanrı’nın elleri oldunuz. Aileme; beni bu kadar koşulsuz sevdiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen birbirinize göz kulak olun, sevgim hâlâ etrafınızda sarılı."

        #Criscilla Anderson
