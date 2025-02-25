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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Cristiano Ronaldo 925. golünü attı! - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo 925. golünü attı!

        Şubat ayında 40 yaşını geride bırakan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 23. sezonunu geçirdiği kariyerinde 925. golünü attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 23:25 Güncelleme: 25.02.2025 - 23:25
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        Ronaldo'dan 925. gol!
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        Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında sürdüren Cristiano Ronaldo, ilerleyen yaşına rağmen gollerine devam ediyor. Futbol tarihinde birçok rekorun sahibi olan Ronaldo, 12 Mart 2022'de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre Josef Bican'ı geride bırakarak 807 golle futbol tarihinin en golcü ismi olmuştu. Ronaldo, 3 yıl içerisinde bu rekoru geliştirdi.

        Suudi Arabistan Pro Lig'in 22. haftasında Al Nassr, Al Wehda takımına konuk oldu. Mücadeleye 11'de başlayan Ronaldo, 48. dakikada fileleri havalandırdı. Angelo'nun ortasında yaptığı kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren Portekizli forvet, bu sezonki 25. golüne imza attı. Al Nassr'da Sadio Mane, 90. dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi. Stefano Pioli'nin öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrılarak puanını 47'ye yükseltti.

        Ligde 2 maç aranın ardından gol sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, Pro Lig'de 21 maçta sahaya çıkarken 17 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Ronaldo, bu sezon AFC Şampiyonlar Ligi'nde 6, Suudi Arabistan Süper Kupa'da 2 gol kaydetti.

        Portekizli dünya yıldızı kariyerinde ise 925. golüne imza attı. Al Nassr formasıyla 99 maçta forma giyerken, 89 gole ulaştı.

        Ronaldo, 140 gol ile UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü futbolcusu olma özelliğini de taşıyor.

        Cristiano Ronaldo'nun oynadığı takımlarda kaydettiği goller şöyle:

        Sporting Lizbon: 5

        Manchester United: 145

        Real Madrid: 450

        Juventus: 101

        Al Nassr: 89

        Portekiz Milli Takımı: 135

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