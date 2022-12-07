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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr iddialarına yanıt

Cristiano Ronaldo, İsviçre maçı sonrası Al-Nassr'a imza atacağına ilişkin iddialara cevap verdi

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  • Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr iddialarına yanıt

    Portekiz ile İsviçre Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Portekiz'in galibiyetiyle 6-1 sonuçlandı. 
  • Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr iddialarına yanıt

    Cristiano Ronaldo ise kendisi için bir ilki yaşadı. Ronaldo 14.5 yıl sonra ilk kez bir milli maçta yedek kaldı. 
  • Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr iddialarına yanıt

    Oyuna sonradan giren yıldız oyuncu takımına bir katkı sağlayamadı.
  • Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr iddialarına yanıt

    Crisitano Ronaldo, İsviçre maçı sonrası Al-Nassr'a imza atacağına ilişkin iddialara cevap verdi.
  • Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr iddialarına yanıt

    İsviçre galibiyetinin ardından maç değerlendirmesine çıkmayan Cristiano Ronaldo, astronomik Al Nassr teklifiyle ilgili ilk kez konuştu.
  • Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr iddialarına yanıt

    İspanya'nın Marca gazetesi tarafından ortaya atılan bomba gibi iddia hakkında merak edileni yanıtladı. 
  • Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr iddialarına yanıt

    Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüyle 500 milyon euroya anlaşmaya vardığı haberlerinin doğru olup olmadığını soran basın mensupları birinci ağızdan yanıtı aldı. 
  • Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr iddialarına yanıt

    Cristiano Ronaldo çok kısa ve net yaptığı açıklamada, "Hayır, bu doğru değil" sözlerini kullanarak haberleri reddetmiş oldu.
  • Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr iddialarına yanıt

    Serbest oyuncu konumunda bulunan Ronaldo'nun hangi takıma gideceği merak ediliyor.
  • Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr iddialarına yanıt

    Türkiye'den Galatasaray'ın da Ronaldo için girişimde bulunacağı iddia ediliyor.
  • Cristiano Ronaldo'dan Al-Nassr iddialarına yanıt

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