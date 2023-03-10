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Cristiano Ronaldo mağlubiyet sonrası çılgına döndü!

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Al Ittihad'a 1-0 mağlup olup ikinci sıraya gerilerken, mücadeleye Portekizli yıldızın tepkisi damga vurdu.

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  • Cristiano Ronaldo mağlubiyet sonrası çılgına döndü!

    Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Al Nassr ile Al Ittihad, kritik maçta karşı karşıya gelirken, Al Ittihad rakibini 1-0 mağlup etti.
  • Cristiano Ronaldo mağlubiyet sonrası çılgına döndü!

    Al Nassr bu sonuçla liderliği rakibine kaptırırken, Cristiano Ronaldo'nun maçtan sonraki sinirli halleri ise mücadeleye damga vurdu.
  • Cristiano Ronaldo mağlubiyet sonrası çılgına döndü!

    Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Portekizli yıldız, üst üste ikinci maçında da gol atamazken, bitiş düdüğüyle birlikte kendi kendine söylenmeye başladı.
  • Cristiano Ronaldo mağlubiyet sonrası çılgına döndü!

    Takım arkadaşlarının teselli etmeye çalıştığı CR7, soyunma odasına giderken saha kenarındaki su şişelerini tekmeledi.
  • Cristiano Ronaldo mağlubiyet sonrası çılgına döndü!

    Premier Lig ekibi Wolverhampton’ın eski teknik direktörü Nuno Espirito Santo'nun çalıştırdığı Al İttihad, Al Nassr'ı 80. dakikada Romarinho’nun attığı golle 1-0 mağlup etti.
  • Cristiano Ronaldo mağlubiyet sonrası çılgına döndü!

    Al Ittihad, bu sonuçla ligin bitimine 10 hafta kala Al Nassr’ın 1 puan önünde liderliğe yükseldi.
  • Cristiano Ronaldo mağlubiyet sonrası çılgına döndü!

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