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Cristiano Ronaldo nereye gidecek? Ronaldo hangi takıma transfer olacak?

Manchester United, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Son dönemde Manchester United hocası Erik ten Hag ile yaşadığı görüş ayrılıkları sebebiyle kulüple arası kopma noktasına gelmişti. Yaşanan gelişmelerinin ardından Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun nereye, hangi takıma gideceği kulislerde konuşulmaya başlandı. İşte Cristiano Ronaldo hakkında çıkan transfer haberleri...

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  • Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedildi! Cristiano Ronaldo nereye gidecek? Ronaldo hangi takıma transfer olacak?

    Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Yaşanan gelişmelerinin ardından Portekizli futbolcu Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı basında sıkça konuşulmaya başlandı. Peki Cristiano Ronaldo nereye hangi takıma gidecek? İşte Cristiano Ronaldo hakkında çıkan transfer haberleri...
  • Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedildi! Cristiano Ronaldo nereye gidecek? Ronaldo hangi takıma transfer olacak?

    CRİSTİANO RONADO HANGİ TAKIMA GİDECEK?

    Manchester United, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Yaşanan bu gelişmenin ardından transfer iddiaları ortaya atıldı. İşte o iddialar...

     
  • Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedildi! Cristiano Ronaldo nereye gidecek? Ronaldo hangi takıma transfer olacak?

    Yabancı basında yer alan habere göre Real Madrid, Fransa ile Dünya Kupası için Katar'a giden ve antrenman esnasında sakatlanarak Fransa'nın kadrosundan çıkarılan Benzema'nın yerini Cristiano Ronaldo ile dolduracak. 

     
  • Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedildi! Cristiano Ronaldo nereye gidecek? Ronaldo hangi takıma transfer olacak?

    Haberde, Portekizli yıldız ile Napoli ve Sporting Lizbon'un da ilgilendiği belirtildi. 

    Bu sezon Manchester United ile Premier League'de 10 karşılaşmaya çıkan Ronaldo, 1 gol kaydetti. 

     
  • Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedildi! Cristiano Ronaldo nereye gidecek? Ronaldo hangi takıma transfer olacak?

     Real Madrid formasını ise 9 yıl terleten Ronaldo, toplamda çıktığı 438 karşılaşmada 450 gol ve 131 asist kaydetmişti.

     

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