        Haberler Spor Futbol İngiltere Crystal Palace: 0 - Manchester City: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Crystal Palace: 0 - Manchester City: 3 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 16. haftasında Manchester City, deplasmanda Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti. Erling Haaland (2) ile Phil Foden'ın golleriyle kazanarak puanını 34'e yükselten Manchester City, 36 puanla lider Arsenal'e karşı takibini sürdürdü. Crystal Palace ise haftayı 26 puanla tamamladı.

        Giriş: 14.12.2025 - 19:21 Güncelleme: 14.12.2025 - 19:44
        Manchester City zirve takibini sürdürdü!
        İngiltere Premier Ligi'nin 16. haftasında Manchester City, Crystal Palace ile deplasmanda karşılaştı. Selhurts Park'ta oynanan mücadeleyi kazanan 3-0'lık skorla Manchester City oldu

        Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri, 41 ile 89. (P) dakikalarda Erling Haaland ve 69. dakikada Phil Foden kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Manchester City, puanını 34'e yükseltti ve lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

        2 maçlık galibiyet serisi sona eren Crystal Palace ise 26 puanda kaldı ve 5. sırada konumlandı.

        Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, West Ham'ı konuk edecek. Crystal Palace ise deplasmanda Leeds United ile karşılaşacak.

