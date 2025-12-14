Crystal Palace: 0 - Manchester City: 3 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nin 16. haftasında Manchester City, Crystal Palace ile deplasmanda karşılaştı. Selhurts Park'ta oynanan mücadeleyi kazanan 3-0'lık skorla Manchester City oldu

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri, 41 ile 89. (P) dakikalarda Erling Haaland ve 69. dakikada Phil Foden kaydetti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Manchester City, puanını 34'e yükseltti ve lider Arsenal ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

2 maçlık galibiyet serisi sona eren Crystal Palace ise 26 puanda kaldı ve 5. sırada konumlandı.

Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, West Ham'ı konuk edecek. Crystal Palace ise deplasmanda Leeds United ile karşılaşacak.