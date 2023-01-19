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Crystal Palace: 1 - Manchester United: 1 MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı

Crystal Palace: 1 - Manchester United: 1 MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Manchester United, 43. dakikada Bruno Fernandes ile öne geçti ve karşılaşma uzun süre Manchester United'ın üstünlüğü ile geçti. Crystal Palace'ta Michael Olise 90. dakikada attığı golle takımının sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı.

Manchester United'da yeni transfer Wout Weghorst, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. 80. dakikada sarı kart gören Casemiro ise Arsenal maçında cezalı duruma düştü.

Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Manchester United 39, Crystal Palece 23 puana yükseldi.

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