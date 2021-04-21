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CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - CSKA FB Beko maçı ne zaman, saat kaçta?

CSKA Moskova Fenerbahçe Beko basketbol karşılaşması için geri sayım başladı. Euroleague'deki iki temsilcimizden biri olan Fenerbahçe Beko son 13 maçında aldığı 11 galibiyetle, büyük bir başarıya imza attı ve bu serisini play off ilk maçında CSKA Moskova karşısında da sürdürmek istiyor. Peki merakla beklenen CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta?

CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - CSKA FB Beko maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında CSKA Moskova karşısına çıkıyor. Son 5 final-four'a katılarak büyük bir başarı elden temsilcimiz, Rusya2da galibiyet arıyor. Peki CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

CSKA MOSKOVA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Rusya'da oynanacak CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3'de canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE SERİNİN FİKSTÜRÜ

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

23 Nisan Cuma:

20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

28 Nisan Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova

(Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak)

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