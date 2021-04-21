Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında CSKA Moskova karşısına çıkıyor. Son 5 final-four'a katılarak büyük bir başarı elden temsilcimiz, Rusya2da galibiyet arıyor. Peki CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

CSKA MOSKOVA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Rusya'da oynanacak CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3'de canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE SERİNİN FİKSTÜRÜ

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisinde diğer maçların programı şöyle:

23 Nisan Cuma:

20.00 CSKA Moskova-Fenerbahçe Beko

28 Nisan Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Beko-CSKA Moskova

(Gerekmesi halinde 4. müsabaka 30 Nisan'da İstanbul'da, 5. maç ise 4 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak)