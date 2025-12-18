Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel CTE, Elazığ İnfaz Kurumu'ndan işkence iddialarına yalanlama | Son dakika haberleri

        CTE, Elazığ İnfaz Kurumu'ndan işkence iddialarına yalanlama

        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Elazığ 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki işkence iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 22:49 Güncelleme: 18.12.2025 - 22:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşkence iddialarına yalanlama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CTE'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında "Elazığ 2 No'lu Cezaevi'nde işkencenin görüntüleri çıktı" şeklinde haberlerin ve paylaşımların yer aldığı belirtildi.

        Açıklamada, Elazığ 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 7 Temmuz'da bir odanın havalandırma bahçesine örgütsel doküman olduğu değerlendirilen "pusulanın" düştüğünün tespit edilmesi üzerine, mevzuat çerçevesinde odada kısmi arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

        Arama sırasında hükümlü O.C.S'nin kaldığı odanın yatakhane bölümünde ve ayakkabısında 4 sayfalık örgütsel dokümanın bulunduğu, arama işleminin bu aşamada sonlandırıldığı ifade edildi.

        REKLAM

        "TÜM İŞLEMLER, İNSAN ONURUNA SAYGI VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR"

        Bu arama işleminden iki gün sonra, aynı odada kalmayan ve olayı bizzat görmeyen bazı hükümlülerin, hükümlü O.C.S'nin arama sırasında "darbedildiği" yönündeki iddiası üzerine, aramaya katılan 5 personel hakkında disiplin soruşturmasının başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan idari soruşturma neticesinde personel ve olay anında odada bulunan diğer hükümlülerin ifadelerine göre iddiaların asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı, görüntü kayıtlarının incelenmesinde de fiziki müdahalenin tespit edilemediği, bu nedenle kötü muamele veya işkence iddialarını doğrulayacak herhangi bir delil elde edilemediği gerekçesiyle disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir.

        Öte yandan, iddialara ilişkin olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma süreci devam etmektedir. Ceza infaz kurumlarında yürütülen tüm işlemler, insan onuruna saygı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray kupaya galibiyetle başladı!
        Galatasaray kupaya galibiyetle başladı!
        Rutte güvenlik garantilerinin önemini vurguladı
        Rutte güvenlik garantilerinin önemini vurguladı
        Sedef'in katil zanlısı tüyler ürpertti!
        Sedef'in katil zanlısı tüyler ürpertti!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler