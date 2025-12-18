CTE, Elazığ İnfaz Kurumu'ndan işkence iddialarına yalanlama

CTE'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında "Elazığ 2 No'lu Cezaevi'nde işkencenin görüntüleri çıktı" şeklinde haberlerin ve paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, Elazığ 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 7 Temmuz'da bir odanın havalandırma bahçesine örgütsel doküman olduğu değerlendirilen "pusulanın" düştüğünün tespit edilmesi üzerine, mevzuat çerçevesinde odada kısmi arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Arama sırasında hükümlü O.C.S'nin kaldığı odanın yatakhane bölümünde ve ayakkabısında 4 sayfalık örgütsel dokümanın bulunduğu, arama işleminin bu aşamada sonlandırıldığı ifade edildi.

"TÜM İŞLEMLER, İNSAN ONURUNA SAYGI VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR"

Bu arama işleminden iki gün sonra, aynı odada kalmayan ve olayı bizzat görmeyen bazı hükümlülerin, hükümlü O.C.S'nin arama sırasında "darbedildiği" yönündeki iddiası üzerine, aramaya katılan 5 personel hakkında disiplin soruşturmasının başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan idari soruşturma neticesinde personel ve olay anında odada bulunan diğer hükümlülerin ifadelerine göre iddiaların asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı, görüntü kayıtlarının incelenmesinde de fiziki müdahalenin tespit edilemediği, bu nedenle kötü muamele veya işkence iddialarını doğrulayacak herhangi bir delil elde edilemediği gerekçesiyle disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir.