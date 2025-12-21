CTE, İBB müdürünün "çıplak arandığı" iddialarını yalanladı

CTE'nin Nsosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, İBB Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak aramaya maruz bırakıldığı yönünde yayınlanan haber ve paylaşımlar üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumuna kabulleri, üst aramaları ve kuruma yerleştirme işlemleri, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelik hükümleri esas alınarak titizlikle uygulanmaktadır. Kurumlarımızda yürütülen tüm işlemler, insan onuruna saygı, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ölçülülük ve kişilik haklarının korunması ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir."