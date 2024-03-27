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        Haberler Gündem Cübbeli İsmailağa'dan 'ihraç' edildi

        Cübbeli İsmailağa'dan 'ihraç' edildi

        İsmailağa cemaati kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün kendileriyle bağı olmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 21:21 Güncelleme: 27.03.2024 - 21:21
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        Cübbeli İsmailağa'dan 'ihraç' edildi
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        İsmailağa cemaati, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kendileriyle bağı olmadığını açıkladı. Cemaatten yapılan açıklamada Cübbeli Ahmet için, "Cemaatimizin hocalarını hedef göstermektedir", "Tarikatımızın mahremini ortaya saçmıştır", "Mahmud Efendi Hazretlerimizin ailesini hedef almıştır", "Hasan Efendi Hazretlerimize hürmetsizlik etmektedir", "Cemaati dağıtmak için çalışmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada ayrıca, "Bir süredir kendisiyle yapılan istişarelere rağmen tavrını değiştirmemekte ısrar eden, ihvânımızı ve kamuoyunu yanlış biçimde yönlendirmeyi sürdüren Cübbeli Ahmet Hoca, söz ve davranışlarıyla tarîkatımıza ve hizmetlerimize zarar veren biri hâline gelmiş ve Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin şeyhliğini kabul etmemiştir. Bu gerçeğe binaen kendisinin tekkemiz ve cemaatimizle hiçbir ünsiyetinin kalmadığını, görüş ve açıklamalarının cemaatimiz açısından hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını ihvânımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

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