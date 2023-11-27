Cüce bir baba tüm tepkilere rağmen çocuklarıyla aynı geni paylaşmaktan mutlu olduğunu söylüyor

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“Olumsuz şeylerin onu güçlendireceğini ve benim gibi güçlü kalmasını sağlayacağımı biliyorum. Ortalama bir çocuktan biraz farklı şeyler yaşaması gerekebilir ama ben ona bir şeyler öğretmek ve ona rehberlik etmek için buradayım” diye paylaştı.

Çift daha sonra ikinci bebek müjdesiyle yeniden anne baba olmanın keyfini yaşadı. Dünyaya gelen Mate de babasının genetik mirasını almıştı.