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        Haberler Yaşam Cüce bir baba tüm tepkilere rağmen çocuklarıyla aynı geni paylaşmaktan mutlu olduğunu söylüyor

        Cüce bir baba tüm tepkilere rağmen çocuklarıyla aynı geni paylaşmaktan mutlu olduğunu söylüyor

        Christian Garcia, cüce olarak doğdu ve hayatının ilerleyen yıllarda normal ölçülere sahip olan biriyle evlendi. Çiftin doğan iki çocuğu da babaları gibi cüce olarak doğdu. Christian zaman zaman kötü yorumlar alsa da çocuklarıyla deneyimlerini paylaşmaktan mutlu olduğunu belirtiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 10:33 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:33
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        Kaliforniya'da yaşayan Christian Garcia akondroplazi olarak bilinen nadir bir cücelik türüyle dünyaya geldi. Christian daha sonra normal boyuttaki bir kadın olan Jennisser Gomez ile evlendi.

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        Mayıs 2017'de çift, ilk kızları Camila'yı kucağına aldı. Bebeklerinin cüce olma ihtimali yarı yarıyaydı ancak tüm gerçeklik ile yüzleşerek çocuklarını her şekilde kabul etmeye kararlıydılar.

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        Camila, babadan miras aldığı genlerle cüce olarak doğdu. Şaşırtıcı bir şekilde bu haber Christian'ı sevindirdi. 'Küçük' olmanın deneyimlerini yaşamış biri olarak, kişisel yolculuğunu kızı ile paylaşmaktan keyif alacağını anladı.

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        “Olumsuz şeylerin onu güçlendireceğini ve benim gibi güçlü kalmasını sağlayacağımı biliyorum. Ortalama bir çocuktan biraz farklı şeyler yaşaması gerekebilir ama ben ona bir şeyler öğretmek ve ona rehberlik etmek için buradayım” diye paylaştı.

        Çift daha sonra ikinci bebek müjdesiyle yeniden anne baba olmanın keyfini yaşadı. Dünyaya gelen Mate de babasının genetik mirasını almıştı.

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        Christian, bazen olumsuz yorumlarla karşılaştıklarını ifade ediyor ancak bu tarz kaba yorumların genelde tanımadıkları insanlardan geldiğini de vurguluyor.

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        Örneğin, insanların Camila'yı gördüklerinde onun da annesi gibi uzun boylu olacağını varsaydıkları ancak yaşının küçük olması nedeniyle akondroplazi hastası olduğunu fark etmedikleri gibi durumları anlattı.

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        Ancak aile gayet mutlu bir hayat sürüyor ve hayatlarından çeşitli kesitleri Instagram hesabından paylaşıyor.

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        Kaynak: BrightSide

        Fotoğraflar: Christan Garcia Instagram

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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