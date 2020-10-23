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HaberlerTelevizyonÇukur 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur 100. fragman izle!
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"Ben kendimi Çukur için feda ettim"

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen 100. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ailesini koruyacağını bu kez Cengiz Erdenet’e söyleyen Yamaç’ın aksiyon dolu sahnelerinin heyecanı yükselttiği tanıtımda Vartolu, kardeşlerine Yamaç’ı savunuyor.

Çukur 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur 100. fragman izle!

Her Pazartesi akşamı SHOW TV'de yeni bölümleri ile ekrana gelen fenomen dizi Çukur'dan 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; Cumali’nin düşünceli halleri dikkat çekerken, karşısında Çukur’u bulan Yamaç’ın neler yapacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR 100. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Cengiz’in hamlesiyle ailesinin tehlikede olduğunu gören Yamaç, Cengiz’i bile şaşırtacak bir hamle yapacak. Vartolu ve Yamaç hem Cengiz’le baş etmek hem de Çukur’u korumak için harekete geçmek üzereyken sürpriz bir haberle bütün planları değişecek.

Karaca’nın Azer’in ölümü hakkında söyleyeceği şeyler Koçovalı evinde bütün dengeleri alt üst edecek. Çukur halkı kendilerinden biri zarar görünce bir kez daha kenetlenecek. Yamaç ve Vartolu’yla birlikte nefes kesecek bir aksiyona giren gençler, Çukurlu olmanın ne demek olduğunu duygu dolu anlarla hatırlayacak. Yamaç, Cengiz’in görevini de yerine getirdikten sonra eski bir düşmanıyla yeniden bir araya gelmek zorunda kalacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor.

Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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