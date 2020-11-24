Yayınlanan her bölümüyle reyting rekorları kıran Çukur 4. sezon 12. bölümü dün akşam ekrandaydı. Yamaç'ın Erdenetler'e rest çekip Çukur'a geri döndüğü Çukur son bölümde neler oldu? Nefes kesen son bölümün ardından herkes Çukur 105. bölüm fragmanını bekliyor. Sevilen dizinin yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. İşte Çukur 4. sezon 13. bölüm ilk sahne...

ÇUKUR 104. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz Erdenet'e büyük bir rest çeken Yamaç, ardından soluğu abilerinin yanında aldı. Cumali ve Selim'in, Sefa'ya saldırmak için hazır beklediği anlarda Yamaç'ın gelişi bir Koçovalı olduğunu herkese gösteren cinstendi.

Yamaç'ın, oğlu Sefa'yı öldürdüğü haberini alan Namık'ı, Cengiz Erdenet ortadan kaldırdı. Tüm bu olanlardan sonra Cengiz, Yamaç'a işkence ederek özür beklediğini ifade etti. Ancak Yamaç Koçovalı, Erdenetler'e karşı durmakta kararlıydı.

Yamaç'ın, Cengiz ve Çağatay'a bir sonraki hamlesi bir külçe altın göndermek olunca tansiyon giderek yükselmeye başladı. Yamaç, Erdenetler'i altınlarını yok etmekle tehdit etti.

Çağatay, Yamaç'ın bu hamlesiyle bozguna uğrarken, diğer tarafta Cumali'ye karşı elinde olan büyük kozu kullandı. Çukur'un tapularını tefeci Sermet'ten geri almaya giden Cumali, karşısında Çağatay Erdenet'i görünce şoke oldu.

Çağatay Cumali'den, Ogeday'ı öldürmesini isteyince Cumali, saldırı düzenledi. Sultan'ın Yamaç'ı yemeğe davet etmesi ise Koçovalılar'ın evinde duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

Sultan'ın ısrarıyla Cumali, Selim ve Yamaç aynı sofrada buluştu. Gerilim dolu akşamın sonuna Yamaç ve Selim'in yüzleşmesi bölüme damgasını vurdu. Selim'i, Çağatay'ın öldürmek için hedef aldığının ortaya çıktığı final ise Koçovalılar'ı bekleyen felaketin habercisi oldu.

ÇUKUR 105. BÖLÜM İLK SAHNE İZLE