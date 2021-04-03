Çukur 123. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur fragman izle

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Çukur 123. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur fragman izle

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Amca ve Vartolu arasında geçen gerilim dolu konuşmanın dikkat çektiği tanıtımda Yamaç, harekete geçiyor. İşte Çukur 123. yeni bölüm fragmanı...

Çukur 123. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur fragman izle

Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanında; Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlarda heyecan doruğa ulaşırken, Celasun'a yapılan saldırı herkesi şoke ediyor.

ÇUKUR 123. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç’a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu, Yamaç’ı durdurmak için harekete geçecek. Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek. İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu’nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesecek.

Cumali, kapısına bırakılan eski bir hediye sayesinde büyük mutluluk yaşarken, Akın ve Yamaç yüzleşmesi gözleri yaşartacak. Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç, bu hedefi için ilk hamlesini yapacak. Cumali Amca, Koçovalılar'dan birinin Yamaç'ın tarafında olduğunu öğrenecek ve bu bölümde Çukur'un ana karakterlerinden biri Çukur'a veda edecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Işın Karaca nereli? Işın Karaca kaç yaşında? Işın Karaca kimdir?
TELEVİZYONIşın Karaca kaç yaşında?
Defne Samyeli kaç yaşında? Defne Samyeli kimdir, nerelidir? Defne Samyeli sevgilisi ve çocukları
TELEVİZYONDefne Samyeli kimdir?
3 Nisan Cumartesi İbo Show konukları: Bu hafta İbo Show konukları kimler olacak?
TELEVİZYONİşte İbo Show konukları!
Gönül Dağı hayranlarına kötü haber! Çekimlere korona arası
TELEVİZYONGönül Dağı hayranlarına kötü haber!
Yufkacı Muammer olayı nedir? İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer olayına dair merak edilenler
TELEVİZYONYufkacı Muammer olayı nedir?
İbo Show saat kaçta başlayacak? İBO SHOW hangi kanalda yayınlanıyor?
TELEVİZYONİBO SHOW saat kaçta başlayacak?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncu kadrosu
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler?
Gönül Dağı oyuncuları kim? Gönül Dağı dizisi konusu ne?
TELEVİZYONGönül Dağı oyuncuları kimler?
Kardeşlerim oyuncuları: Kardeşlerim dizisi oyuncuları isimleri ne, kaç yaşındalar? Kardeşlerim konusu
TELEVİZYONKardeşlerim dizisi oyuncuları
Sen Çal Kapımı oyuncuları kimler ve isimleri ne? Sen Çal Kapımı oyuncu kadrosu
TELEVİZYONSen Çal Kapımı oyuncuları kimler?