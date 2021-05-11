Reyting rekortmeni Çukur dizisi 128. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 129. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 129. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 129. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...





ÇUKUR 128. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koçovalılar, bir kez daha ölüm acısıyla sınanırken; yaşananlardan kendini sorumlu tutan Vartolu büyük bir yıkım yaşayacak. Geçmişin hesapları tek tek kapanmaya başlarken, herkes hatalarının bedeliyle yüzleşmek zorunda kalacak.

Koçovalılar ve Çukur yeniden aile olmanın sınavını verirken; Amca kendini kurtarmak için planını devreye sokacak. Kenetlenen Koçovalı kardeşler, Amca’dan intikamlarını almak için harekete geçecek. Yaşanan aksiyon dolu anlar nefesleri keserken, Amca ile Koçovalılar arasındaki büyük hesaplaşmanın sonucu merakla beklenecek.

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