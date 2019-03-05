Çukur 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur'da Cumali, Yıldız ile evleniyor ve müjdeli haberi Yamaç'a veriyor. İşte, Çukur 2. Sezon 23. Bölümden ilk sahne...

ÇUKUR 56. YENİ BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 11 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR 55. SON BÖLÜM ÖZETİ

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 22. bölümünde Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadele, yüzüklü kişinin Medet’i vurmasıyla bölündü. Duyulan silah sesiyle panikleyen Salih, Medet’in vurulduğunu görünce şoke oldu. Mahsun, Yamaç’ın verdiği dosyadaki bilgilerin doğruluğunu gizlice araştırmaya başladı. Dosyayı gören ve önceden önlemini alan Çeto, Mahsun’un gerçekleri öğrenmesini engelledi.

Medet’in kendine gelmesiyle rahat bir nefes alan Salih, Koçovalılarla birlikte hareket etmeye devam ederken bir yandan da kendi kurallarına göre oynamaya karar verdi. Yamaç, Mahsun’un kendisine inanmamasıyla hayal kırıklığı yaşarken Selim, Mahsun’u ikna edecek çok önemli bir delile ulaştı. Yamaç planıyla, Karakuzuların ameliyat fotoğraflarını Mahsun’un görmesini sağladı. Bu sırada aynı anda Uluç’un, Şenol’un ve Damla’nın yerini basan Karakuzular her yeri talan etti. Gördükleri üzerine doktora hesap soran ve gerçekleri öğrenen Mahsun yıkıldı. Mahsun, Çeto’ya çok ağır sözler söyleyerek onu bırakıp giderken, Koçovalılar olan biteni zevkle izledi.