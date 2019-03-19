Çukur 2. sezon 24. son bölümü Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Çukur'un son bölümünde, öldüğünü düşündükleri Baykal’ı arayan Koçovalılar, bu büyük kovalamaca sırasında zor duruma düştü. Yüzüklü kişinin evini basan fakat köşeye sıkışan Çeto tüm adamlarını kaybetti. Mahsun’un izini süren Selim ve Sena, Yamaç’a yakalandı. İkiliye kızgınlığını gizleyemeyen Yamaç, Sena ve Selim’in Mahsun’la ilgili bildiklerini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

ÇUKUR 2. SEZON 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Bitik bir halde Mahsun’un öldüğünü söyleyen ve gözyaşlarına hakim olamayan Çeto, “Koçovalılar yüzünden. Onların soyunu tek tek kurutacağız” sözleriyle Koçovalılar için intikam fitilini ateşliyor.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mahsun’un izini süren Selim ve Sena, Yamaç’a yakalandı. İkiliye kızgınlığını gizleyemeyen Yamaç, Sena ve Selim’in Mahsun’la ilgili bildiklerini öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Aliço’nun desteğiyle Mahsun’un babası Kadir’i bulan Selim ve Sena, Yamaç’ı şoke etti. Oğlunun karşısına çıkan Kadir, bildikleriyle Mahsun’u şaşırtırken, gözyaşlarına hakim olamayan Mahsun’un çaresizliği dikkat çekti. Koçovalıların arasını bozmak isteyen ve eteğindeki taşları döken Çeto; Salih, Celasun ve Cumali’yi sarsacak şeyler söyledi. Vartolu Salih’in, Çeto ile çalıştığını öğrenen İdris’in tepkisi sert olurken, baba-oğul arasındaki duygusal yüzleşme izleyenleri derinden etkiledi. Çeto, babasını bulan Mahsun’u, tüm bunların Sena ve Selim’in oyunu olduğuna inandırdı. Karşısındaki kişinin babası olduğuna inanmayan Mahsun, ona bıçağı saplarken dehşet içinde elindeki elmaları düşüren annesini gördü. O an babasını öldürdüğünü anlayan Mahsun darmadağın oldu. Diğer yanda pazar tezgahında tüm oğullarıyla bir araya gelen İdris’in mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 25 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!