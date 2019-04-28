Çukur 2. sezon 30. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Uzun bir aradan sonra sahalara dönen Vartolu’nun, “Vartolu Sadettin abinizi hiç mi özlemediniz?” sözleri dikkat çekerken Cumali her yerde Yücel’i arıyor. Çekilen silahların gerilimi yükselttiği tanıtım dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları veriyor.

ÇUKUR 2. SEZON 30. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 30. bölümünde Akşın’ın kaçırıldığı haberi, Çukur’a kor gibi düşecek. Bir kayıpla daha baş edecek gücü olmayan Koçovalılar, dört bir koldan Akşın’ı bulmak için seferber olacak. Aliço, Yüzüklü’nün bıraktığı ipucu sayesinde Akşın’a adım adım yaklaşacak.

Bu sırada Vartolu Salih de, Çukur'da kendi kurallarına göre iş yapmaya çalışan Savaş ile mücadele içine girecek. İki tarafın yüzleşmesi, Koçovalıların karşısına yeni bir düşmanın çıkmasına neden olacak. Yüzüklü’nün Yücel olduğunu öğrenen Yamaç, bu gerçekle sarsılırken; Yamaç’la birlikte beklenmedik sürpriz bir isim Yücel’le karşı karşıya gelecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

ÇUKUR 62. SON BÖLÜM İZLE