Çukur
Televizyon
Haberler > Televizyon

Çukur 35. yeni bölüm fragmanı: Cumali, Çukur’da savaşı başlatıyor!

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sezona çoko hızlıl bir giriş yapan Çukur'un 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Cumali'nin savaşı başlattığı görülüyor. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları

20.09.2018 - 16:21 | Güncelleme:

Show TV’de yeni yayın dönemine rekor reytinglerle başlayan Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Vartolu’nun alıkoyulduğu, intikam yemini eden Cumali’nin Çukur’da savaşı başlattığı heyecan dolu tanıtımda Celasun ortaya çıkıyor. Cumali ve Yamaç’ı arayan Karakuzular, İdris’in fotoğrafını ezerken; Metin’in İdris’in fotoğrafını göğsüne bastığı duygusal anlar dikkat çekiyor. Kemal’in korku dolu gözlerle “Çukur sizi arayacakmış. Bulamadıkları her gün birini alacaklarmış, haftasına infaz!” sözleri gerilimi yükseltirken, Yamaç’ın yaptırdığı dövme tanıtıma damga vuruyor.

ÇUKUR 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 34. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur geçtiğimiz Pazartesi akşamı nefes kesen bölümüyle yeni sezona başladı. Çukur’un darmaduman olmuş sokaklarında yeni bir sayfa açıldı ve Karakuzular hükmetmeye başladı. En büyük ağabey olan Cumali Koçovalı'yı ortadan kaldırmaya kararlı olan Çeto ve Mahsun, bunun için Kahraman bebeğin annesi Feride'ye şantaj yaptı. Bu esnada Cumali'nin demir parmaklıklardan kurtulduğu anlar heyecanı artırdı. Saadet’i geri almak için Çeto’yla anlaşma yapan Vartolu ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı. Beklenmedik saldırı sonrası aklını yitiren Aliço'nun akıl hastanesinde kendisini ziyaret eden Yamaç ve Sena'yı fark etmemesi ise izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Çeto ve Mahsun, Feride'ye Cumali'yi öldürtmeye çalışırken Feride'nin kimi öldüreceğinden habersiz Kemal devreye girdi ve onun sayesinde Yamaç, çaresiz kadına yardım etmeyi kabul etti. O kişinin Cumali olduğunu öğrenen Yamaç, Karakuzulara teslim oldu. Yamaç’ı döverek tanınmaz hale getiren çete, onu tellere asarak ölüme terk etti. Bu sırada Çeto’yla anlaşmasını yerine getiren Vartolu, Sena’nın uyarısıyla büyük bir tehlikeden kurtuldu. Vartolu’nun itirafıyla her şeyi Emrah’ın yaptığını öğrenen Sena gözyaşlarına hakim olamadı. Tellere asılı olan Yamaç’ı kurtaran ve Cumali’nin kapısına bırakan gizemli kişinin Selim olduğu anlaşılan final sahnesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi.

ÇUKUR 34. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

 

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Yazarlar
Diğer yazarlar
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.