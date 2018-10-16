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Çukur zirveyi bırakmıyor: Yamaç ve Vartolu Cumali'yi kurtarabilecek mi?

Çukur geçtiğimiz akşam 38. bölümü ile ekrana geldi. Geçtiğimiz bölümde Reşit, Cumali ve Çeto'yu rehin aldı. Yamaç ve Vartolu Cumali'yi kurtarmak için harekete geçti. Peki; Yamaç ve Vartolu, Cumali'yi kurtarabilecek mi? Cevabı yeni bölümde belli olacak. Öte yandan Çukur 38. bölümle reyting sıralamasında yine zirvedeki yerini korudu

16.10.2018 - 11:32 | Güncelleme:

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un dün akşamki bölümünde nefesler tutuldu ve gözler Yamaç ile Vartolu’ya çevrildi. Reşit tarafından kaçırılan Cumali’yi kim kurtaracak sorusunun cevabı heyecanla beklenirken, aynı yerde tutulan Cumali ile Çeto arasında neler yaşanacağı da büyük merak yarattı.

Yeni sezona zirvede başlayan ve birinciliği kaptırmamaya kararlı olan Çukur’un dün ekrana gelen bölümünde baskına uğrayan Reşit’in intikamı sert oldu. Hem Karakuzularla hem de Koçovalılarla mücadele eden Reşit, kartları baştan dağıtarak Cumali ve Çeto’yu rehin aldı. Yamaç ve Vartolu, Cumali’nin; Mahsun ise Çeto’nun peşine düşerken birbirlerinin sadece sesini duyan ve kim olduklarını anlamayan Cumali ve Çeto, tutuldukları yerden kaçabilmek için plan yapmaya başladı. Bölüm boyunca “kim kurtaracak” etiketiyle sorulan soru gelecek hafta yanıt bulacak.

KİM KURTARACAK?

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 12.79 izlenme oranı (rating), 28.40 izlenme payı (share), AB’de 11.59 izlenme oranı (rating), 28.34 izlenme payı (share), Total’de ise 10.78 izlenme oranı (rating), 26.09 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. İzleyiciler #kimkurtaracak etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #kimkurtaracak etiketi Twitter’da Türkiye'de 16 saat 45 dakika dünyada ise 5 saat 40 dakika TT listesinde kaldı.

İDRİS’İ ŞAŞIRTAN GERÇEK!

Yamaç’a, İdris Baba’nın karşısına çıkıp çıkmadığını soran Aliço, onu görmemeye daha fazla dayanamayarak soluğu İdris ile Sultan’ın evinde aldı. Aliço’yu onları bir gölge gibi izleyen Selim’in getirdiğini tahmin eden İdris ve Sultan, Aliço’nun söylediği gerçek karşısında çok şaşırdı. Selim’in Aliço’yu, Meliha’yı görmeye gittiği sırada bulduğunu öğrenen Sultan bu duruma beklenmedik bir tepki verirken, İdris ise ortaya çıkan gerçekten endişe duydu. Meliha ortaya çıkacak mı sorusunun cevabı izleyicide şimdiden merak uyandırdı.

Çukur merakla beklenen yeni bölümüyle 22 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇUKUR 38. BÖLÜM İZLE:

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