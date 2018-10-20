Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Medet, “Sana uzaktan bakan da dövemem der Yamaç!” çıkışıyla herkesi şaşırtırken, Mahsun Çeto’yu geri almak için Karakuzuları örgütlüyor. Vartolu’nun, Cumali’yi kurtarmaya çalışan Yamaç’a desteği dikkat çekerken, Celasun’un Meke’ye “Sana öğreteceğim berberin oğlu. Benden çalamazsın!” sözleri gerilimin fitilini ateşliyor.

ÇUKUR 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 6. bölümünde Koçovalılar ile Karakuzuların artık ortak bir düşmanı vardır. Seyfettin Kadı’nın Cumali ile Çeto’yu kaçırması iki tarafı da çılgına döndürecek. Bu sırada farklı odalarda tutulan Cumali ile Çeto, birbirlerinin kim olduğunu bilmeden kader ortağına dönüşecekler. Çukur’da ise Mete’nin hastanelik olması Celasun için bardağı taşıran son damla olacak. Meke’ye karşı öfkesi büyüyen Celasun ile Meke’nin yüzleşmesi adrenalin dozunu yükseltecek. Bu sırada Yamaç, Aliço’dan da yardım isteyerek Vartolu, Medet, Metin ve Kemal ile birlikte Cumali’yi kurtarmak için planlarını harekete geçirecek. Ancak hedeflerine ulaşmaları o kadar kolay olmayacak. Mahsun ve Ersoy’un Çeto’yu kurtarmak için yaptığı plan, beklenmedik bir anda iki kişinin daha hayatını tehlikeye sokacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

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