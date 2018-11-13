Çukur 42. bölümü ile geçtiğimiz akşam yani 12 Kasım Pazartesi günü Show TV'de ekrana geldi. Yayınlandığı her gün reyting rekorları kıran Çukur, geçtiğimiz akşam ekrana gelen 42. bölümü ile izleyicileri yine ekrana kilitledi. Çukur 42. bölüme ise Vartolu'nun Saadeti bulması damgasını vurdu. Peki; Çukur 42. bölümde başka neler yaşandı? İşte, Çukur 42. bölüm ve "Çukur 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun cevabı...

ÇUKUR 42. BÖLÜM ÖZETİ

Çukur 42. Bölümünde; Celasun’un kendisine silah doğrulttuğundan habersiz olan Cumali ile Celasun, Karakuzularla karşı karşıya gelecek ve Çukur’un çatılarında soluksuz bir kovalamaca yaşanacak. Akşın’ı gördükten sonra aileyi yeniden bir araya getirmeye kararlı olan Sena, Yamaç’ı İdris’le buluşturmak için çabalayacak. İdris ve Yamaç’ın karşı karşıya gelmesi ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşatacak. Cumali ise İdris’i görme konusunda tereddütte kalacak. Ersoy’un açığını yakalayan Yamaç, bu kozu kullanmaya devam ederken Çeto’nun Vartolu için yaptığı bir plan, Vartolu’yu zorlu bir karar aşamasına sürükleyecek.

ÇUKUR 42. BÖLÜM İZLE!

ÇUKUR 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 43. bölüm ile önümüzdeki hafta Pazartesi günü yani 19 Kasım Pazartesi günü ekrana gelecek. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen heyecan dolu Çukur 42. bölümün ardından gözler Çukur 43. bölümde yaşanacaklara çevrildi. Yeni bölümle ilgili ipuçlarını taşıması beklenen Çukur 43. bölüm fragmanı ise Çukur izleyicileri tarafından heyecanla araştırılıyor. Peki; Çukur 43. böüm fragmanı yayınlandı mı? Hemen belirtelim ki Çukur 43. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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