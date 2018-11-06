Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'da beklenen buluşmanın gerçekleştiği sahnede Meliha’yı karşısında bulan İdris gözyaşlarına hakim olamıyor. İdris’e hesap soran Meliha’nın “Bana üç tane sıktın. İkisi deldi geçti, biri kaldı içerde. Ben 35 yıl taşıdım al biraz da sen taşı. Ben olamadım o olsun tespihinin danesi, ben duramadım o dursun yanında!” sözleri izleyenleri duygulandırıyor.
ÇUKUR 42. YENİ BÖLÜM İLK SAHNE
ÇUKUR 41. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 8. bölümünde Aliço’nun yardımıyla Ersoy’un açığını yakalayan Yamaç, Vartolu’yla da kafa kafaya verip Karakuzulara karşı yeni planlarına başladı. Karakuzuların kimyagerini bulup, tehdit eden ikili harekete geçse de Ersoy’un müdahalesiyle sonuç alamadı. İdris, Selim’in sorusuyla geçmişine dönerken, Meliha’yı andığı gün onu karşısında buldu. Veysel’in mahalledeki hakimiyetine daha fazla kayıtsız kalamayan İdris’e, Selim’in desteği dikkat çekti. Cumali yine Yamaç’ı dinlemeyip kendi bildiği yoldan gitmeye karar verirken, Celasun’dan yardım istedi. Karakuzuların teslimatını yapmadan önce saldırmak ve malzemelerini almak isteyen Yamaç, Koçovalılara planını anlattı. Sena, Karaca’nın yardım isteğini ve Akşın’la ilgili durumları Yamaç’la paylaşarak Akşın’ı onun yanına götürdü. Yamaç, Akşın’ın Saadet’i gördüğüne inanmazken umutlanan Vartolu, Saadet’in peşine düştü fakat sonuç alamadı. Akşın’ın başına açtığı dertlerin köşeye sıkıştırdığı Celasun’un, Cumali’ye silah çektiği final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.
ÇUKUR 41. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 12 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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