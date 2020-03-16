Çukur 3. sezon 25. bölümüyle bu akşam SHOW TV ekranlarında izleyicinin karşısına çıkıyor. Son iki sezonda ekranlarda fırtınalar estiren Çukur, tüm hızıyla devam ediyor. Gazeteci Emir ve polis Erkan’ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet’in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu’nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek. Arık Böke Erdenet’in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İşte Çukur yeni bölümü ve detaylar...

ÇUKUR 92. SON BÖLÜM (SHOW TV İZLE)

Çukur dizisinin yeni bölümü 16 Mart Pazartesi yani bu akşam saat 20.00'den itibaren SHOW TV ekranlarında izlendi. Çukur'un yayınlanan bölümünü izleyemeyenler aşağıdaki bağlantıya tıklayarak dizinin yayınlanan son bölümü izleyebilirler.

ÇUKUR 89. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gazeteci Emir ve polis Erkan’ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet’in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu’nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek. Yamaç’ın planı işlemeye devam ederken Çağatay’ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali’nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek.

Celasun’un Karaca’yla ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç’ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak. Çağatay’ı oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallelerini toparlamak için uğraşacak. Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler, Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet’in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.