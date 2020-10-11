"Aldığın her canın hesabını tek tek soracağım senden!"

Çukur dizisinin yeni bölümünde; Cumali ve Arık'ın karşı karşıya geldiği anlarda heyecan giderek yükselirken ikilinin kavgası sonucunda neler olacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç son hamlesinden sonra karşısında ilk defa en az kendisi kadar zeki bir düşmanı olduğunu fark edecek. Cengiz’in isteğiyle Arık’ı korumak zorunda kalan Yamaç aynı zamanda Çukur’u da korumak için Arık’la nefes kesen bir mücadeleye girecek.

Yamaç, aldığı zorlu görevi başarabilmek için Vartolu’dan yardım isterken ikisinin kurduğu zekice oyunun sonuçları merakla beklenecek. Efsun, içine düştüğü zor durumdan beklenmedik, eski bir müttefikinin yardımıyla çıkacak.



Boş çıkan Cumali amcanın mezarıyla ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışan Cumali’nin Erdenetler’e karşı yaptığı son hamle Çukur’u, Yamaç’ı ve Erdenetler’i geri dönülmez bir yola sürükleyecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.



Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 6. Bölüm 2.Tanıtımı: