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Çukur bir kez daha bir arada!

SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur', bu akşam 4. sezonun 18. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç, Erdenetler'e karşı başlattığı intikam planının ilk adımı atacak ve Cengiz Erdenet bir seçim yapmak zorunda kalacak. Çukurlular bir kez daha bir arada durarak bu felaketin yaralarını saracak. Yamaç her cephede mücadele verirken Nehir’in sürpriz hamlesiyle şaşıracak. “Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

Çukur bir kez daha bir arada! Çukur son bölüm izle
HABERTURK.COM

SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur', bu akşam 4. sezonun 18. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç, Erdenetler'e karşı başlattığı intikam planının ilk adımı atacak ve Cengiz Erdenet bir seçim yapmak zorunda kalacak. Cengiz’in büyük kayıplar yaşamasına sebep olan Koçovalılar mahalleye döndüklerinde hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaşacaklar.

Erdenetler'in mahallede sebep olduğu felaketin sonuçları merakla beklenecek. Çukurlular bir kez daha bir arada durarak bu felaketin yaralarını saracak. Yamaç her cephede mücadele verirken Nehir’in sürpriz hamlesiyle şaşıracak. Yanında duran herkesi bir bir kaybeden Cengiz, Koçovalılar'dan kaçmak için harekete geçecek ancak Koçovalılar’ın onun izini bulması uzun sürmeyecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 18. Bölüm Tanıtımı;

"Çukur"un 4. Sezon 18. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

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