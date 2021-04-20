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Vartolu, Yamaç'ın bir adım önüne geçti

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur dün akşam yayınlanan bölümüyle tüm kategorilerde birinciliği göğüsledi. İzleyicileri ekran başına kilitleyen bölümde heyecan bir an olsun hız kesmedi. Yamaç ve Vartolu arasında yaşanan mücadelede Vartolu, akıl dolu planıyla Yamaç'ı zor durumda bırakırken, ikilinin birbirine karşı yaptığı çarpıcı hamleler soluksuz izlendi

Çukur'da neler oldu? Vartolu, Yamaç'ın bir adım önüne geçti
Vartolu, Yamaç'ın bir adım önüne geçti
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HABERTURK.COM

Pazartesi akşamlarına damgasını vuran dizi Çukur'da dün akşam, Yamaç ve Vartolu arasında başlayan mücadelede gerilim giderek artmaya başladı. Yamaç'ın hamlelerine karşılık vermek isteyen Vartolu, yaptığı planla finalde Yamaç'ı bozguna uğratmayı başardı. Yamaç, mahalleye silah getirme konusunda anlaşma yaparak Çukurlu gençlere yeni bir iş vaadinde bulundu.

Yamaç'ın mahalleye silahları getirmesini engellemek isteyen Vartolu, planını yaparak harekete geçti. Yamaç ve Cumali'nin olduğu depoya giden Vartolu, polise ihbarda bulunmuş gibi yaparak onları depodan uzaklaştırdı ancak silahları bulmak isteyen Vartolu, bir koli kırmızı mendille karşılaştı. Yamaç, Vartolu'yu atlattığını zannederken, kendisi finalde büyük bir sürprizle karşılaştı.

Yamaç'ın kaçırmaya çalıştığı silahları bulan Vartolu, silahların yerine oyuncak gitar yerleştirerek Yamaç'a büyük bir oyun oynadı. Bulduğu silahları satarak parasını mahalleye getiren Vartolu, kahvenin önünde Yamaç ile karşı karşıya geldi. Vartolu, bu hamlesiyle Yamaç'ı destekleyen Çukurlu gençlerin çoğunu da kendi tarafına geçirmeyi başardı. Vartolu, Yamaç'la olan mücadelesinde ilk raundu kazanırken, Yamaç'ın yapacağı karşı hamle şimdiden büyük bir merak konusu.

İşte o anlar;

ÇUKUR TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 9.44 izlenme oranı (rating),19.04 izlenme payı (share),Total'de 9.42 izlenme oranı (rating),20.05 izlenme payı (share),AB'de 8.33 izlenme oranı (rating),17.92 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. #çukur etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat 15 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

KULKAN ERDENET ÖLDÜ

Çukur'da haftalardır beklenen büyük karşılaşma nefesleri keserken, dizide bir veda daha yaşandı. Yamaç ve Efsun, Kulkan'ı yakalamak için harekete geçti. Kulkan, kaçarak izini kaybettirmeye çalışırken yaşanan kovalamaca heyecan dolu anlara sahne oldu. Yamaç ve Efsun'un yanı sıra gizemli maskeli adam da Kulkan'ın peşindeydi. Yamaç ve Efsun'dan gizlenmeyi başaran Kulkan, maskeli adamdan kaçamadı. Saklandığı çatıdan Efsun'un önüne düşen Kulkan'ın sonu geldi. Efsun, sözünde durdu ve Kulkan'dan intikamını aldı. Kulkan Erdenet karakterine hayat veren Genco Özak diziye veda etti.

Kulkan'ın sonu;

AMCA, YASMİN'İ HEDEF ALDI

Amca'nın Karaca'yı öldürdüğüne şahit olan Yasmin, gördüklerini Akın'a anlatmaya çalıştı ancak Akın, Yasmin'in yine kötüleştiğini ve rüya gördüğünü düşündü. Yasmin, Karaca'nın ölümünden sonra büyük bir travma yaşarken Amca, Yasmin'i ortadan kaldırmak istedi. İlk fırsatı bulduğunda harekete geçen Amca, ilaçlarını içmek istemeyen Yasmin'e gizlice kendi cebine koyduğu ilaçları verdi.

"Korkuyorum..."

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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