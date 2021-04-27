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'Çukur'da Cumali Amca, sürpriz bir ismin daha sonunu getirdi

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde Amca, kendisini Çukur'dan gitmesi için tehdit eden ve hakkındaki tüm gerçekleri açıklayacağını söyleyen Emmi'yi kendi elleriyle öldürdü. Fenomen dizinin sevilen karakteri, Çukur'un Emmi'si Kadir Çermik diziye veda etti

SÜRPRİZ VEDA! 'Çukur'da Cumali Amca, sürpriz bir ismin daha sonunu getirdi
Cumali Amca, sürpriz bir ismin daha sonunu getirdi
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HABERTURK.COM

Çukur'da dün akşam sürpriz bir veda daha yaşandı. Emmi ile yaşadığı gerilimden sonra Amca Cumali Koçovalı, maskeli adama Emmi'nin ölüm emrini verdi. Amca'nın emriyle harekete geçen maskeli, önce Emmi'nin Amca hakkındaki gerçekleri yazdığı mektubu buldu, ardından ise Aliço'nun mekanında Emmi'ye saldırdı.

Aliço ve Metin güçlükle maskelinin Emmi'yi götürmesini engelledi. Ancak finalde Emmi'nin sonunu hazırlayan Amca, onu tuzağa çekti. Emmi'nin ölmeden önce söylediği sözler, Çukur'da başlayacak büyük savaşın sinyallerini verirken, Amca silahını ateşleyerek kendi elleriyle Emmi'nin sonunu getirdi. Her yerde Emmi'yi arayan Yamaç ise onu son nefesini verirken buldu. Yamaç'ın kollarında ölen Emmi'nin vedası izleyicileri de derinden etkiledi.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #EMMİ'Yİ KONUŞTU

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 8.62 izlenme oranı (rating),16.43 izlenme payı (share),Total'de 8.24 izlenme oranı (rating),17.20 izlenme payı (share),AB'de 7.15 izlenme oranı (rating),14.42 izlenme payı (share) elde etti. #Emmi etiketi Twitter Türkiye'de 8 saat 55 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

MASKELİNİN SONU

Maskelinin Emmi'ye saldırısının ardından Yamaç harekete geçti. Daha önce de karşı karşıya gelen Yamaç ile maskelinin rövanşı nefesleri kesti. Büyük kavganın sonunda Yamaç, kimsenin yenemediği maskeli adamın bu defa sonunu getirdi.

Maskeli ve Yamaç'ın nefes kesen karşılaşması;

YAMAÇ, ÇUKUR'A BÜYÜK BİR DERS VERDİ

Emmi'nin saldırıya uğramasıyla gerilen Yamaç, Çukur'a ağır bir ders vermek istedi. Ecevit'i ayağından vuran Yamaç, tüm evlerin kapısını çalarak yardım istemesini söylerken, bu hareketiyle Çukur'daki yardımlaşmanın sonunun geldiğini gözler önüne serdi. Yamaç'ın dersinden sonra Amca'nın yanında durduğu için yanlış tarafta olduğunu anlayan Meke, Yamaç'ın evine giderek ondan özür diledi. Yamaç, Meke'den Amca'nın yanında durmaya devam etmesini istedi. Meke, Yamaç'ın içerdeki adamı olacaktı.

"Ne oldu oğlum size?"

AMCA'NIN YENİ OYUNU

Vartolu'nun son hamlesi Yamaç ile aralarındaki gerilimi giderek artırırken, Amca bu durumu kullanarak iki kardeş arasındaki bağı tamamen koparmak için plan yaptı. Nedim, silahları satan Arif'i kışkırtarak, Vartolu'ya saldırmasını sağladı. Silahçıya yalan söyleyerek saldırının sorumlusunu Yamaç gibi gösterdi. Silahçı Arif, mahalleye gelerek kahveye saldırırken Vartolu'ya "babasının oğlu" yüzünden bu saldırının gerçekleştiğini söyledi. Amca'nın yeni oyunu Vartolu ve Yamaç arasındaki tüm ipleri kopardı.

Kahveye saldırı;

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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