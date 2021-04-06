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Celasun, 'Çukur'a veda etti

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde başarılı oyuncu Kubilay Aka'nın hayat verdiği, Çukur'un ana karakterlerinden biri olan Celasun, Çukur'a veda etti. Celasun'un vedası sosyal medyada büyük ses getirdi

Çukur'da sürpriz veda! Celasun Çukur'dan neden ayrıldı? - Magazin Haberleri
Celasun, 'Çukur'a veda etti
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HABERTURK.COM

Çukur'un dün akşam ekranlara gelen bölümünde; Celasun'un Yamaç'a yardım ettiğini öğrenen Amca, cezasını kesmeye karar verdi. Celasun'un açıkça işini bitirmenin doğru hamle olmadığını düşünen Amca, Karaca üzerinden tuzak kurdu. Amca'yla konuşmasının ardından Karaca, Celasun'u Çukur'dan göndermek için harekete geçti.

Karaca, eğer gitmezse Amca'nın cezasını keseceğini söylese de Celasun, Karaca kendisiyle gelmezse Çukur'dan ayrılmayacağını söyledi. Karaca, Celasun'u ikna etmeyi başardı ancak Çukur'dan ayrılmak için yola çıkan Celasun, kendisini bekleyen tuzaktan habersizdi. Bir benzin istasyonunda duran Celasun, aracında pusuya yatmış gizemli bir adam tarafından öldürüldü. Kubilay Aka'nın 4 sezondur hayat verdiği, Çukur'da hafızalara kazınan karakter Celasun'un vedası Çukur seyircilerini derinden etkiledi.

Celasun'a veda;

SOSYAL MEDYA #CELASUN'U KONUŞTU

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle Total'de 8.88 izlenme oranı (rating),18.48 izlenme payı (share),ABC1 20+'da 8.45 izlenme oranı (rating),16.75 izlenme payı (share),AB'de 7.29 izlenme oranı (rating),15.48 izlenme payı (share) elde etti. #celasun etiketi Twitter Türkiye'de 15 saat 45 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

EFSUN VE SULTAN HANIM'IN GERİLİM DOLU KARŞILAŞMASI

Tüm ailesini bir araya getirmek isteyen Yamaç, bunun için ilk adımı atarak bir ev tuttu. Cumali ve Damla'nın da kabul etmesiyle taşınma işleri başlarken Yamaç, Efsun'u da evine getirmeye karar verdi. Sultan Hanım ise Yamaç'ın kızının Çukur'da olduğunu öğrenince, torununu görmek için Yamaç'ın evinin yolunu tuttu. Burada onu karşılayan Efsun, yıllar önce kendisini sokağa atan Sultan Hanım'a aynı sert tepkiyi göstererek evden kovdu.

"Sen dua et Yamaç'ın annesisin..."

VARTOLU HAREKETE GEÇTİ

Akın'ın sürpriz hamlesiyle Bilal'in teslimatını engellemek isteyen Vartolu ve Murtaza pusuya düştü. Baskının başarısız olmasına sinirlenen Amca, Vartolu'ya Yamaç'ın asla pes etmeyeceğini söyleyerek sert bir konuşma yaptı. Yamaç'a bir türlü engel olamayan Vartolu ve Amca arasında gerilim yaşanmaya başladı. Yamaç'ı durdurmak ve Mazotçu Bilal'e yapacakları baskını telafi etmek isteyen Vartolu, harekete geçti. Mazotçu Bilal'i tuzağa düşüren Vartolu, onu seçim yapmaya zorlayarak Amca'yla çalışması için mecbur bıraktı.

Vartolu, Mazotçu Bilal'i seçime zorluyor;

YAMAÇ VE VARTOLU, YILLAR SONRA YENİDEN KARŞI KARŞIYA GELDİ

Yamaç ise işsizliğin pençesindeki Çukurlu gençleri, eğlence mekanlarına tekrar koruma olarak yerleştirmek için harekete geçti. Vartolu, Yamaç'ı bu teklifinden vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamadı. İki kardeş arasında başlayan çatışma, giderek bir savaşa dönüşmeye başladı. Vartolu, Yamaç'ın bu girişimine engel olmaya çalışınca kavga kaçınılmaz oldu. Yamaç ve Vartolu tıpkı yıllar önce olduğu gibi İdris'in kahvesinin önünde yeniden karşı karşıya geldi.

Yamaç ve Vartolu tekrar karşı karşıya;

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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